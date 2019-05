Wismar

Die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern streben bei den Kommunalwahlen am 26. Mai in sechs Kreistage und die Vertretungen der kreisfreien Städte Rostock und Schwerin. Für jeden zu vergebenden Sitz gibt es im Schnitt vier bis fünf Interessenten. Gegenüber den Kommunalwahlen 2014 ist die Zahl der Kandidaten damit um knapp 100 gesunken. Der größte Rückgang ist in Nordwestmecklenburg zu verzeichnen, wo nach 284 Bewerbern vor fünf Jahren nun noch 217 in den Kreistag wollen.

Was sagen die großen Bewerber im Kreis zu wichtigen Themen? Wir haben ihnen fünf identische Fragen gestellt.

Hier die Interviews:

OZ