Wismar

Was wollen Sie tun, um die Kreis-Finanzen zu verbessern?

Ich möchte die Verwaltung zukunftssicher machen. Das bedeutet für mich Investitionen in Digitalisierung und gute Arbeitsbedingungen. Ohne eine gute Verwaltung schaffen wir auch keinen soliden Haushalt. Für den müssen wir aber auch Kennzahlen erfassen, um Erfolge messbar zu machen. Nur so können wir als Kreis den Haushalt langfristig steuern, indem wir Probleme rechtzeitig erkennen und Maßnahmen ergreifen. Hierfür haben wir uns in den Haushaltsberatungen für die Einführung von Produkten und die Definierung von Kennzahlen stark gemacht. Dies muss konsequent weitergeführt werden.

Als Mitglied der Metropolregion Hamburg müssen wir diese stärker nutzen. Noch sind wir zwar Mitglied, aber wir nutzen die Metropolregion zu wenig. Mit den Förderfonds der Metropolregion können wir in unserer Region starke Impulse setzen und damit den Kreishaushalt entlasten.

Mathias Engling (32), Softwareentwickler, antwortet für die Grünen. Quelle: privat

Was sagen Sie den Einwohnern, die beim Breitband nicht gefördert werden?

Wählen Sie bei der nächsten Bundes- und Landtagswahl die Grünen! Seit zehn Jahren höre ich jetzt schon von SPD und CDU, das schnelle Internet wird kommen, aber es ist immer noch nicht da. Die jetzige Bundesförderung ist schlichtweg schlecht gemacht und zeigt, dass für die große Koalition Internet noch Neuland ist. Durch die schlechten Förderkriterien sind Gemeinden wie Wismar nicht förderfähig, da dort angeblich schon schnelles Internet verfügbar ist. Aber was heute schnell ist, wird morgen langsam sein. Wir brauchen Glasfaser überall, nur so ist MV zukunftssicher. Aber schnelles Internet alleine reicht nicht aus, Digitalisierung betrifft alle Bereiche unserer Gesellschaft. Dafür müssen wir uns vorbereiten, vom digitalen Bürgerbüro bis hin zum digitalen Bauantrag.

Wie schätzen Sie den Nahverkehr ein?

Das Nahverkehrskonzept hatte einen holprigen Start, aber es fährt in die richtige Richtung. Ich möchte, dass der Kreis- und Landesübergreifende Verkehr verbessert wird. Was wir brauchen, sind gute Verbindungen bis nach Lübeck und Schwerin und verbesserte Linien und Taktraten in Wismar. Zudem brauchen wir eine gute Vernetzung zwischen unterschiedlichen Angeboten wie Bus, Bahn und Fahrrad. Für Schüler muss der Nahverkehr kostenlos sein. Unabhängig davon welche Schule sie besuchen, ein Schülerticket darf sie nichts kosten. Für den Lückenschluss zwischen Rehna und Lübeck mache ich mich weiterhin stark, aber auch für moderne Verkehrsformen wie E-Bikes, Lastenräder und gute Fahrradwege.

Wie kann man es verhindern, dass kleine Dörfer nicht noch weiter abgehängt werden?

Ich selbst arbeite als Softwareentwickler und darf einen Teil meiner Arbeitszeit von zu Hause arbeiten, das macht das Leben auf dem Dorf möglich. Aber dies funktioniert nur, wenn ich auch schnelles Internet zu Hause habe. Das zeigt, wie wichtig gute Infrastruktur für den ländlichen Raum ist. Wir brauchen gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land. Ich habe in Grevesmühlen Abitur gemacht und in Wismar studiert. Sowohl nach dem Abitur als auch nach dem Studium sind viele meiner Freunde raus aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber viele von ihnen möchten jetzt wieder zurück, weil sie Ihre Kinder in der schönen Natur Mecklenburgs aufziehen wollen. Aber sie erwarten auch einen funktionierenden ÖPNV, eine gute medizinische Versorgung sowie Kultur- und Freizeitangebote für sich und ihre Kinder und natürlich auch eine intakte Natur. Zudem benötigen sie gute Kinderbetreuungsangebote und kurze Schulwege. Nur wenn wir es schaffen, diese Bedingungen auch im ländlichen Raum zu schaffen, kehren die Fachkräfte zurück und die nächsten Generationen von Abiturienten und Absolventen haben umso mehr Gründe hier zu bleiben.

Wie wichtig ist die Sicherung des Werft-Standortes Wismar?

Auch grüne Wirtschaftspolitik hat das Ziel, dass es Unternehmen nachhaltig gut geht. Denn nur Unternehmen denen es gut geht können gute Löhne zahlen, nur Unternehmen denen es gut geht, können in neue und saubere Technologien investieren. Aber nachhaltig bedeutet, das Wirtschaften nicht zu Lasten von Menschen und Natur geht. Insofern freut es mich, dass durch die Werft neue gut bezahlte Jobs entstehen und viele gut ausgebildete Fachkräfte zu uns kommen und Absolventen der Hochschule einen Grund mehr haben, in der schönen Hansestadt Wismar zu bleiben. Aber dabei muss auch in neue saubere Technologien für die Kreuzfahrtschiffe investiert werden. Hier wünsche ich mir mehr Engagement der MV Werften. Kreuzfahrtgäste sollten in Zukunft kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen. Dies geht nur, wenn die Kreuzfahrtschiffe auf dreckiges Schweröl als Kraftstoff verzichten und neue Technologien wie zum Beispiel Flüssiggas (LNG) einsetzen. Ich möchte daher für bessere Vernetzung zwischen der Werft und der Hochschule als Forschungs- und Innovationsstandort eintreten, damit die Meere sauber bleiben. Eine Region darf sich nicht nur auf einen Wirtschaftszweig konzentrieren, aus der Vergangenheit wissen wir wie gefährlich dies sein kann, wenn es in diesem Bereich zu Stellenabbau kommt. Wir müssen daher auch den Fachkräftemangel angehen, der alle Betriebe in Nordwestmecklenburg plagt. Dies gelingt nur, wenn wir gute Lebensbedingungen schaffen.

OZ