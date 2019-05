Wismar

Was wollen Sie tun, um die Kreis-Finanzen zu verbessern?

Die Kreisumlage sollte theoretisch den Finanzbedarf des Kreises decken, das tut sie aber schon lange nicht mehr. Die kommunale Ebene wurde vom Land finanziell ausgehungert, während der Finanzminister gleichzeitig Riesen-Rücklagen bildete. Auch das Ergebnis der Verhandlungen um den Finanzausgleich ist enttäuschend für die kommunale Ebene. Die von CDU und SPD dominierten Kommunalverbände haben mehr ihren Parteien, denn dem Wohl ihrer Kommunen gehorcht. Die Piraten warnen: Die Nachverhandlungen der offenen Fragen können den Kommunen noch mehr dringend benötigtes Geld kosten. Doch den Bürger sind diese Zahlenspielereien egal, für den Bürger ist entscheidend, was mit dem Geld gemacht wird.

Dennis Klüver (54), Logistiker, antwortet für die Piraten. Quelle: privat

Was sagen Sie den Einwohnern, die beim Breitband nicht gefördert werden?

Der Ausbau des Breitbandes ist bei den Regierenden in keinen guten Händen. Anstatt für unseren ländlichen Raum die Möglichkeit eines Sprung nach vorne zu erkennen, wird verfahren wie immer: bräsig. Die Piraten meinen: 1. Diese Förderung wird nicht die letzte sein. 2. Helfen Sie sich selbst, zum Beispiel mit Freifunknetzen. Und 3. Konfrontieren Sie die Verantwortlichen mit ihren Forderungen.

Wie schätzen Sie den Nahverkehr ein?

Man kann es kaum zählen, wie oft schon ein besserer und modernerer Nahverkehr von unseren Landräten versprochen wurde. Fakt ist: Der Öffentliche Personennahverkehr ist schneller teurer geworden als der Pkw-Individualverkehr. Der Nahverkehr ist nicht barrierefrei, WLAN in den Bussen sucht man vergebens. Piraten haben dies im Kreistag vor Jahren vor allen anderen beantragt, passiert ist nichts. Jetzt überholen uns alle unseren Nachbarkreise. Eine Rad-Mitnahme ist weiterhin nicht möglich. Pendler als Hauptzielgruppe werden weiter missachtet. Viele müssen um 6 Uhr auf der Arbeit sein und nicht erst auf dem nächsten Bahnhof. Das bisherige Sozialticket floppt. Mehr als Arbeitslosen für Mobilität über Hartz IV gezahlt wird, darf es nicht kosten. Alle Streckenangebote müssen optimiert werden, aber für den Bürger und nicht für die Kreiskasse. Piraten-Projekt eines umlagefinanzierten, fahrscheinlosen Nahverkehrs steht bereit.

Wie kann man es verhindern, dass kleine Dörfer nicht noch weiter abgehängt werden?

Es muss der politische Wille dafür erstmal existieren. Den sehen wir bei CDU und SPD nicht. Immer neue einzelne Modellprojekte ersetzen keine Politik. Gute Ideen müssen an jedem Ort, der es will, gefördert werden. Die Piraten fordern: Die Schule muss im Ort bleiben und ein Nahverkehr, der mehr ist als Schülerbeförderung, muss diese Dörfer wieder an die Welt anschließen. Dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung von Gemeinden muss viel früher anerkannt und beseitigt werden. Der Landkreis nimmt seine Ausgleichsfunktion übrigens vorsätzlich nicht wahr. Die Landrätin sieht Gemeinden nicht als Partner, sondern behandelt sie wie Feinde. Die anschwellende Zahl von Widersprüchen und Klagen gegen den Kreis belegen das. Der kleinen Gemeinde Perlin wird über Jahre Geld vom Landkreis vorenthalten und die Gemeinde wird bis vor den Bundesgerichtshof gezerrt, nur um nicht zahlen zu müssen.

Wie wichtig ist Ihnen die Sicherung des Werft-Standortes Wismar?

Wichtig, keine Frage. Die Piraten warnen aber: Die Lobeshymnen sind völlig kritiklos. Die Genting-Group verdient Geld mit Palmöl und Glücksspielen. Seriös und ethisch ganz unten. Dazu kommen Gewinnwarnungen in der Vergangenheit. Die Piraten fragen: Sind drei Werftpleiten in MV nicht genug, um berechtigt misstrauisch zu werden? Wozu braucht eine Reederei Bürgschaften zur Bauzeitfinanzierung nicht für Dritte, sondern für eigene Schiffsbauten? Dazu ein Wohnschiff, auf dem ehrlicherweise niemand gerne wohnen will, da der Zugang reglementiert ist, es keine Einkaufsmöglichkeiten gibt und allgemeine Enge. Allein eingepferchte nordkoreanische Leiharbeiter wie bei den Partnern der Genting-Group in Polen akzeptieren solche Bedingungen.

