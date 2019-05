Wismar

Was wollen Sie tun, um die Kreis-Finanzen zu verbessern?

Christoph Grimm (62), Rechtsanwalt, antwortet für die AfD. Quelle: privat

Die Kreisumlage weiter zu erhöhen, wie in der Vergangenheit, verbietet sich inzwischen schon aus rechtlichen Gründen. Zunächst sollte das Land im kommunalen Finanzausgleich mehr Geld für die kommunale Ebene bereitstellen. Weil auch das absehbar nie reichen wird, muss der Bund ran. Der hat Geld im Überfluss, aber er gibt es falsch aus. Entwicklungshilfe für China und Pakistan könnte gestoppt, weniger Geld für die Europäische Union, Nichtregierungsorganisationen und Auslands-Bundeswehreinsätze ausgegeben werden – schon ist Geld für alle Landkreise vorhanden.

Die hohen Ausgaben für ideologisch motivierte Projekte wie Flüchtlingshilfe oder Klimaschutz gehören auf den Prüfstand und im Zweifel gestrichen. Auch eine durchdigitalisierte Verwaltung könnte viele Kosten sparen. Die hohen Bezüge von Landräten, städtischen Bürgermeistern und Geschäftsführern der Kommunalbetriebe stehen oft weit über dem Durchschnittsverdienst in M-V. Hier muss soziale Gerechtigkeit ohne Tabus her.

Was sagen Sie den Einwohnern, die beim Breitband nicht gefördert werden?

Die Regierungen in Bund und Land kündigen schon seit Jahren sehr viel an, aber geschehen ist fast nichts. Offenbar stockt der Ausbau aufgrund langfristiger Planungen und fehlender Fachfirmen, die die vielen Projekten zeitnah umsetzen können. Hier gilt es, endlich klar zu analysieren und danach konsequent zu handeln. Wir können nicht oft genug betonen, dass M-V sich digitale Standortvorteile und Alleinstellungsmerkmale erarbeiten muss. Um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen unsere Unternehmen und insbesondere auch die ländlichen Räume endlich ein modernes digitales Netz. Dafür wäre allerdings eine flächendeckende Versorgung von mindestens 100 Megabit je Sekunde wünschenswert. Jede Gemeinde für sich braucht individuelle digitale Projekte, um auch zukünftig nicht abgehängt zu sein. Das Land ist aus unserer Sicht auch hier verpflichtet, die Kommunen zu unterstützen, ihre regionalen Lösungen zu finden.

Wie schätzen Sie den Nahverkehr ein?

Hand aufs Herz: Ein flächendeckender öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), der alle Bedürfnisse erfüllt, ist in einem Land wie M-V nicht realisierbar, wenn er bezahlbar bleiben soll. Also müssen alternative Bedienungsformen her. Auch hier sind regional angepasste Lösungen gefragt, die die vorhandenen Angebote von Land und Kommune sinnvoll ergänzen. Dafür ist allerdings das Engagement der jeweiligen Region erforderlich, um individuelle kommunale Fahrdienste und andere mobile Lösungen ins Leben rufen zu können. Die Verantwortliche vor Ort wissen am besten, wo der Schuh drückt und welche Möglichkeiten vorhanden sind, um Mobilität auch im ländlichen Raum zu gewährleisten.

Die vorhandenen ÖPNV-Angebote sind vorrangig so zu gestalten, dass die Anbindung der ländlichen Räume an die Zentren sicher ist. Optimal gestaltete Verbindungen und gut getaktete Fahrpläne locken Fahrgäste an. Wenn darüber hinaus der ÖPNV im Verbund organisiert werden könnte mit einheitlichen Tarifen, ändert sich möglicherweise auch das Nutzungsverhalten vieler Autofahrer und animiert zum Umstieg auf die Bahn oder den Bus. Unsere Forderung ist außerdem kostenfreier ÖPNV für Schüler und Auszubildende.

Wie kann man es verhindern, dass kleine Dörfer nicht noch weiter abgehängt werden?

Die Dörfer müssen einen Mindeststandard garantiert bekommen (Kinderbetreuung, Schulen, Lebensmittel-Nahversorgung, Internet, Mobilfunk und Dorftreff). Darüber hinaus muss die Infrastruktur (insbesondere im südlichen Mecklenburg) zwingend erhalten bleiben. Ländliche Räume dürfen nicht durch eine fehlende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz abgehängt werden. Ländliche Kommunen müssen befähigt werden, extrem niedrige Gewerbesteuern anzubieten, um sich als Wirtschaftsstandort bekannt zu machen. Mit hohen Hebesätzen lockt man keine Unternehmen ins „Niemandsland.“ Zudem müssen Möglichkeiten erschlossen werden, von zu Hause aus zu arbeiten - dafür braucht man gutes Internet. Und es muss ein positiveres Image für das Dorfleben geschaffen werden.

Wie wichtig ist die Sicherung des Werft-Standortes Wismar?

Der Schiffbau in Wismar ist enorm wichtig für die Stadt. Es ist die einzige Großindustrie im Landkreis. Aber da geht noch mehr: Die Vision eines maritimen High Tech und Know-how Zentrums schwebt uns vor. Es könnte die Zukunft langfristig sichern. Die Stadt Wismar sollte dazu im Einklang mit den Werften, Zulieferern, Hochschule und Schulen Projekte und Netzwerke zur Fachkräftedeckung und zukunftsfesten Standortsicherung betreiben. Zulieferer bringen Gewerbesteuern. Damit gilt es, städtische Infrastrukturen zu verbessern.

Nur der enge Kontakt zur Genting Group bestärkt deren Willen, weiter in den Standort zu investieren und ist damit ein wesentlicher Baustein, für die Entwicklung des Standortes Wismar und die übrigen Produktionsstätten der MV Werften. Mit einem Erfolg der Werften könnte sich der maritime Sektor weiter entwickeln, wachsen und positive finanzielle sowie demographische Auswirkungen auf die umliegende Region haben.

