Was wollen Sie tun, um die Kreis-Finanzen zu verbessern?

Michael Berkhahn (62), kommunaler Wahlbeamter, beantwortet die Fragen für die CDU. Quelle: CDU

Die CDU wird sich weiterhin für eine solide Haushaltsführung einsetzen. Auch in Zeiten höherer Steuereinnahmen dürfen wir nicht über unsere Verhältnisse leben. Die Landrätin muss einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, bei dem die Kreisumlage weiter sinken kann, um den Gemeinden Luft zum Atmen zu lassen. Mit dem neuen FAG wird die finanzielle Ausstattung der Kreise und Gemeinden zwar besser, aber sie ist für den vorhandenen Investitionsstau bei weitem nicht ausreichend. Laut Finanzgutachten benötigen wir dafür pro Kopf je Einwohner 166 Euro. Bekommen sollen wir 92 Euro. Eine Erhöhung der Investitionspauschale ist für uns dringend erforderlich – Finanznot gefährdet die Demokratie auch in unserem Landkreis.

Was sagen Sie den Einwohnern, die bei der Breitbandförderung nicht berücksichtigt werden?

Es ist toll, dass die Bundesregierung 90 Millionen Euro in unseren Kreis investiert. Nur, alle Einwohner sollten dann bitte auch angeschlossen werden! Wir werden weiterhin dafür eintreten, dass die Förderrichtlinie, in der festgelegt wurde, dass Anschlüsse, die über mindestens 30 Mbits verfügen, nicht gefördert/angeschlossen werden, geändert wird. Es ist nicht zu verstehen, dass einige Häuser im Ort an das neue Breitbandnetz angeschlossen werden und andere im gleichen Ort nicht. Auch wenn 30 Mbits zurzeit ausreichen, wird es in Zukunft sicher nicht mehr reichen. Außerdem: Wie lange werden wohl zwei parallele Netze in einem Ort gepflegt und gewartet? Da sind Probleme aus unserer Sicht in Zukunft vorprogrammiert. Auch müssen die Unternehmen, die in Orten einen eigenwirtschaftlichen Ausbau der Breitbandversorgung angekündigt haben, dazu gezwungen werden können, den auch endlich umzusetzen. Wenn dies nicht umgesetzt wird, muss auch hier eine Förderung möglich sein. Ein moderner Glasfaseranschluss gehört für uns zur Grundversorgung wie ein Strom-, Trinkwasseranschluss und ein Mobilfunknetz. Die CDU im Land arbeitet ja gerade an einem Förderprogramm für Mobilfunkmasten, um hier flächendeckend für Mobilfunk zu sorgen.

Wie schätzen Sie den Nahverkehr ein?

Der hat sich nach Einführung des neuen Nahverkehrskonzeptes ständig verbessert. Grundlage ist der Paradigmenwechsel, weg von reinen Schülerverkehren hin zu einer den Bedürfnissen der Menschen in den Kommunen angepassten Linienführung. Insofern stand für die CDU in 2016 und 2017 zunächst die Tarifsystematik im Vordergrund. Mittlerweile ist ein Zonensystem gefunden worden, das allseits anerkannt ist. 2018 lag unser Augenmerk auf der Linienführung. So gibt es jetzt eine Potenzialanalyse, die in Umsetzung eine Verbesserung im Stadtumlandbereich Wismar erzeugen wird. Darauf aufbauend werden auch andere Gebietsbereiche überprüft werden müssen. Weiterhin werden wir Sorge dafür tragen, dass in allen Gemeinden barrieregerechte Bushaltestellen vorgehalten werden. Für die CDU-Fraktion ist ein gut funktionierender öffentlicher Personennahverkehr der Garant dafür, dass die Bürger eine Alternative zum Pkw bekommen.

Wie kann man es verhindern, dass kleine Dörfer nicht noch weiter abgehängt werden?

Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kommunen über einen finanziellen Spielraum verfügen, um vor Ort die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es muss flächendeckend eine Mobilfunk- und Breitbandversorgung vorhanden sein, Anrufbusse des Nahverkehrs müssen jeden Ort bei Bedarf anfahren, ein Hausarzt muss auch auf dem Land erreichbar sein und nicht nur in den ehemaligen Kreisstädten. Auch ist es uns wichtig, dass die Natur als Lebensraum erhalten bleibt und nicht in jeder Gemeinde ein Windeignungsgebiet ausgewiesen wird. Wenn wir es dann noch schaffen, unseren Landwirten die Möglichkeit zu geben, ihrer Arbeit nachzugehen und von und mit ihrer Arbeit leben zu können, dann haben wir doch schon diejenigen in den Dörfern gefunden, die gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren erheblich zum gesellschaftlichen Leben beitragen. Die Kreis-CDU hat sich z.B. gerade dafür eingesetzt Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben mit mehr als 800 000 Euro aus Kreismitteln zu unterstützen.

Wie wichtig ist die Sicherung des Werft-Standortes Wismar?

Natürlich ist der Werft-Standort, als großer Arbeitgeber in Wismar, ein sehr wichtiger Faktor in der Kreisstadt und im gesamten Kreis. Er stellt beide aber auch vor gewaltige Herausforderungen. Die aktuelle Entwicklung durch die MV Werften zeigt uns, dass der Schiffbau auch heute noch als wirtschaftlicher Motor der Region dienen kann. Bereits jetzt zieht die Zulieferindustrie nach und wir merken, dass die Gewerbeflächen der Stadt nicht ausreichen und Investitionen in die Infrastruktur anstehen. Umso mehr ist die Zusammenarbeit der Gemeinden im Kreis gefragt. Sei es im Nahverkehr, bei Straßen, Wohnungen, Kindergärten und Schulen oder der Sportstättenförderung, für die sich die CDU ganz besonders in Wismar seit vielen Jahren starkmacht. Schiffbau ist für uns nicht nur ein Industriezweig, sondern eine Art Leidenschaft. Wir richten viel auf den Schiffbau aus, das muss möglichst langfristig gesichert werden.

