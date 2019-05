Wismar

Was wollen Sie tun, um die Kreis-Finanzen zu verbessern?

René Domke (47), Finanzwirt, beantwortet die Fragen für die FDP. Quelle: Bernd Wüstneck/ZB/dpa

Zum einen muss der Druck auf die Landesregierung erhöht werden, die kommunale Ebene endlich angemessen finanziell auszustatten. Die Milchmädchenrechnung der Landesregierung hinsichtlich der Landkreisneuordnung ist nämlich nicht aufgegangen. Zum anderen wollen wir die Aufgaben und Ausgaben des Kreises ständig einer kritischen Überprüfung hinsichtlich Effizienz und Effektivität unterziehen. Auf Kreisebene soll nur das geregelt werden, was nicht auf Stadt- und Gemeindeebene besser gestaltet oder organisiert werden kann. Der Kreis muss sorgsam und sparsam mit seinen Haushaltsmitteln umgehen, zumal jede Kreisumlageerhöhung vor Ort in den Städten und Gemeinden den ohnehin begrenzten finanziellen Handlungsspielraum weiter einschränkt. Diesen muss aber ein angemessenes Maß an Investitionsfähigkeit und freiwilligen Aufgaben, wie Treffpunkte, Spielplätze, Sport und Kultur bleiben.

Was sagen Sie den Einwohnern, die beim Breitband nicht gefördert werden?

Die Ausbauziele waren von vornherein zu wenig ambitioniert. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland, erst recht Nordwestmecklenburg, im hinteren Mittelfeld. Daher ist es geradezu absurd, dass die Förderung nicht überall erfolgen soll und so ein Landkreis der verschiedenen Internetgeschwindigkeiten zementiert wird. Die Bundes- und Landesregierung haben die Digitalisierungsstrategie seit Jahren angekündigt, aber längst verschlafen. Wir fordern, dass schnellstmöglich und flächendeckend alle Haushalte, Schulen und Unternehmen die Möglichkeit haben, sich an die neuen Glasfaserkabel anschließen zu lassen. Wir müssen endlich die Chancen begreifen, die ein schnelles Internet für unseren ländlich geprägten Landkreis bietet für Bildungsformate, für die medizinische Versorgung, für Heimarbeitsplätze, für Forschung und Entwicklung, für innovative Unternehmen und für den Tourismus.

Wie schätzen Sie den Nahverkehr ein?

Der neu geordnete Nahverkehr hat seine Bewährungszeit noch nicht absolviert. Es zeigt sich, dass der Landkreis wesentlich mehr für den ÖPNV zahlen muss, als in den Planungen versprochen wurde. Es zeigt sich auch, dass das neue Angebot eher zögerlich angenommen wurde und noch erhebliche Nachsteuerungen erforderlich werden. Dies betrifft die Taktung, die Fahrpreise und Abstimmung mit anderen Verkehrsangeboten. Dabei ist vor allem die Hansestadt Wismar betroffen, in der sich die Fahrgäste besonders umstellen mussten. Aber auch im ländlichen Raum sind längst nicht alle Probleme gelöst. Wichtig ist neben einem attraktiven ÖPNV aber auch die Aufrechterhaltung des Individualverkehrs durch (Rad-)Wege- und Straßenbau und deren Unterhaltung, damit die Mobilität für alle gesichert bleibt. Unbeantwortet und daher weiter auf der politischen Agenda sind bisher die Fragen nach Kurzstreckentarifen, nach entgeltfreien Schülertickets, nach einem angemessenen Sozialtarif, nach WLAN in den Bussen und es fehlt eine gesamtheitliche Mobilitätsstrategie über die Kreisgrenzen hinweg.

Wie kann man es verhindern, dass kleine Dörfer nicht noch weiter abgehängt werden?

Wichtig ist für die Dörfer im ländlichen Raum, dass sie nicht von der Infrastruktur abgehängt werden. Dazu zählen leistungsstarke Internetverbindungen, stabile Mobilfunkverbindungen und bedarfsgerechte Mobilität. Die Mobilität betrifft den Öffentlichen Personennahverkehr genau wie den Individualverkehr mit dem Auto, denn kein noch so perfekter öffentlicher Nahverkehr wird das Auto in den Dörfern vollständig ersetzen können. Den Dörfern muss des Weiteren auch im Wohnungsbau die Möglichkeit gegeben werden, sich entwickeln zu können. Baulücken müssen unkompliziert geschlossen werden können. Nur Dörfer, in die Menschen gern ziehen, sind und bleiben lebendige Dörfer. Die Funktion der kleinen Städte im Landkreis als Versorgungszentren für umliegende Dörfer ist zu stärken, damit die Menschen selbstbestimmt und ohne Versorgungsängste dort leben können, wo sie sich wohl fühlen und sich mit Stolz gern mit ihrem Dorf identifizieren.

Wie wichtig ist die Sicherung des Werft-Standortes Wismar?

Der Werft-Standort Wismar hat immense Bedeutung für die gesamte Region. Eine Werft braucht neben Fachkräften auch viele Dienstleister und Zulieferbetriebe. Somit geht von der Werft ein wichtiger Impuls für die gesamte Region aus. Die benötigten Fachkräfte brauchen Wohnraum, brauchen gute Rahmenbedingungen für ihre Familien, brauchen Kultur und Freizeiteinrichtungen, was weitere Impulse für die Region setzt. Wichtig ist, dass der enorme Fachkräftebedarf für die Werft und alle anderen Betriebe gleichermaßen gedeckt werden kann. Hierfür muss auch die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Auch wenn wir uns ein prosperierendes Unternehmen wünschen: Aus den Erfahrungen der vergangenen Werften-Krisen fordern wir, dass die Förderstellen und die Bürgschaftsverwaltung des Landes das Unternehmen eng begleiten, um mögliche Schieflagen rechtzeitig zu erkennen und zeitnah reagieren zu können.

OZ