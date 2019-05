Wismar

Was wollen Sie tun, um die Kreis-Finanzen zu verbessern?

Für die LUL antwortet Dietmar Hocke (50), Unternehmer. Quelle: Andreas Manthei

Die Kreisverwaltung wurde in den letzten Jahren personell immer größer, ohne ein Mehr an Dienstleistungen für unsere Bürger. Eine schlanke zentrierte Verwaltung als Dienstleister für die Bevölkerung und Kommunen unseres Kreises muss jedoch wichtigstes Ziel sein. Es sei die Frage erlaubt, wie viel Verwaltung brauchen wir? Die Kreisgebietsreform ist in dieser Hinsicht gescheitert.

Zudem muss das digitale Zeitalter endlich auch in der Verwaltung ankommen und spürbar personelle und finanzielle Entlastung bringen. Die Wirtschaft macht es uns vor. Dann leisten wir uns eine steuerfinanzierte Wirtschaftsfördergesellschaft und nebenbei eine Stabsstelle, die die gleichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung wahrnimmt. Das ist ineffizient.

Das Nahverkehrskonzept muss dringend reformiert werden. Wir geben zu viel Geld für unseren Nahverkehr aus, der in dieser Form von der Bevölkerung nicht angenommen wird.

Was sagen Sie den Einwohnern, die beim Breitband nicht gefördert werden?

Breitbandausbau ist Daseinsvorsorge. Ein schnelles Internet gehört zur zeitgemäßen Infrastruktur und ist genauso wichtig wie Straßen, Strom, Telefon, Wasser und Abwasser. Der Ausbau ist längst überfällig. Richtig ist natürlich, dass die vielen Regionen unseres Landkreises ohne funktionierendes Internet bevorzugt ausgebaut werden. Der ländliche Raum darf nicht noch weiter abgehängt werden! Aber in einem zweiten Schritt ist es natürlich wichtig, dass auch die übrigen Gebiete mit modernster Internet-Infrastruktur versorgt werden. Dies sollte im Kreistag breiter, politischer Konsens sein und von Land und Bund vehement eingefordert werden.

Wie schätzen Sie den Nahverkehr ein?

Wir haben im Landkreis ein Nahverkehrskonzept etabliert, welches von unserer Bevölkerung in dieser Form nicht angenommen wird. Dies war abzusehen und wurde durch die Fraktion LUL in der politischen Entscheidungsphase auch vielfach kritisiert. Unsere bürgernahen Volksvertreter im Kreistag hätten es besser wissen müssen. Das Auto ist Teil des Wohlstandes im ländlichen Raum und wird entsprechend genutzt. Der Nahverkehr muss insbesondere für unsere Jugend und die immer älter werdende Gesellschaft ausgelegt werden. Regelmäßige, verlässliche Buslinien, die unsere Senioren zum Einkaufen oder zum Arzt bringen, werden sehnsüchtig gewünscht. Das Anrufbussystem ist in seiner derzeitigen Form schwer verständlich und nicht praktikabel, es muss dringend reformiert werden!

Ein kardinaler Fehler war die Verstaatlichung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV im Landkreis. Dies hat den Nahverkehr nicht nur verteuert, es ist leider auch viel unternehmerisches Know How verloren gegangen, welches mit Sicherheit der Qualität des neuen ÖPNV-Konzeptes sehr zugute gekommen wäre.

Wie kann man es verhindern, dass kleine Dörfer nicht noch weiter abgehängt werden?

Eine moderne, funktionierende Infrastruktur mit Kita, Dorfschule, Breitbandausbau, einem attraktiven Nahverkehr sind nur einige Beispiele, die unsere Dörfer lebenswert machen. Gerade in Zeiten explodierender Miet- und Baukosten in den Städten, zeigen sich Chancen für unsere Kommunen. Das dürfen wir nicht verschlafen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass kurzfristig Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass in all unseren Dörfern wieder gebaut werden darf! Die Vereinbarungen der Landeshauptstadt Schwerin mit den Umlandgemeinden sind ein gutes Beispiel. Hier wurde die Quote für den Neubau von drei auf acht Prozent erhöht. Dies muss auch im übrigen Landkreis möglich sein!

Auch müssen wir der immer älter werdenden Gesellschaft gerecht werden. Der Bau von barrierefreiem Wohnraum muss auch im ländlichen Raum gefördert werden. Es darf keinen weiteren Verlust von Arztpraxen und Einkaufsmöglichkeiten in unseren Dörfern geben. Die Landesinitiative „Die neue Dorfmitte“ ist ein sehr guter Ansatz, unsere Dorfzentren wieder mit Leben zu erfüllen.

Die Finanzausstattung unserer Kommunen muss sich verbessern. Das neue Finanzausgleichgesetz muss unseren Gemeinden Spielraum bieten, einerseits die Infrastruktur zu erhalten, aber andererseits auch der sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Unsere Feuerwehren, Sport- und Kulturvereine gehören in die Dörfer und machen das Leben erst lebenswert und fördern den Zusammenhalt und die Dorfgemeinschaft.

Wie wichtig ist die Sicherung des Werft-Standortes Wismar?

Genauso wichtig wie die Unterstützung und Sicherung jedes anderen gewinnbringenden Wirtschaftsunternehmens in unserem Landkreis, der Arbeitsplätze schafft, Menschen in unseren Landkreis wandern lässt und das Leben hier lebenswerter macht.

OZ