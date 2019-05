Wismar

Was wollen Sie tun, um die Kreis-Finanzen zu verbessern?

Simone Oldenburg (50), Lehrerin, antwortet für die Linke. Quelle: privat

Die Landesregierung, die 3,5 Milliarden Euro in ihrer Spardose hortet, muss den Kreisen und Kommunen endlich das Geld geben, was sie für die Umsetzung ihrer Aufgaben benötigen. Aber anstatt endlich den Geldhahn wieder aufzudrehen, reagiert das Land auch jetzt wieder nur mit zaghaften Tröpfchen. Noch immer sind die Gemeinden finanziell nicht so aufgestellt, dass sie wenigstens ihre Pflichtaufgaben erledigen können. Vom eigenständigen Gestalten, von Investitionen in die Dinge, die Gemeinden lebenswert machen, zum Beispiel Jugend- und Seniorenangebote, Unterstützung der Vereine, sind wir in Nordwestmecklenburg weit entfernt.

Was sagen Sie den Einwohnern, die beim Breitband nicht gefördert werden?

Mecklenburg-Vorpommern hat auch den Ausbau von Breitband gelinde gesagt verpennt. Wir hinken mal wieder der Entwicklung hinterher und befinden uns im Zeitalter der Postkutschen. Aber nun hat ja die Ministerpräsidentin „ Breitband bis zu jeder Milchkanne“ versprochen: Wir werden dafür sorgen, dass dieses Versprechen nicht wieder gebrochen wird, sondern dass Frau Schwesig es einhält. Aber selbst die Breitbandanschlüsse, die demnächst entstehen, reichen für die Zukunft nicht aus, denn die 50 Mbit/s sind bereits jetzt nicht mehr der neueste Stand. Wir brauchen an jeder Milchkanne Glasfaserkabel, um auch künftig für höhere Geschwindigkeiten und größere Datenmengengewappnet zu sein. „Weiße Flecke“, die in absehbarer Zeit nicht mit festen Internetanschlüssen versorgt werden können, müssen dann mit einem dichten 4G(LTE) oder einem 5G-Mobilfunktnetz erreichbar sein.

Wie schätzen Sie den Nahverkehr ein?

Wir brauchen noch mehr Angebote, kürzere Taktzeiten und weitere Vergünstigungen, damit es sich jeder leisten kann, die Angebote dauerhaft zu nutzen. Das heißt für uns auch, dass wir einen Sozialtarif einführen müssen, der seinen Namen auch verdient. Der Nahverkehr, der wirklich zu Beginn einen Motorschaden hatte, läuft langsam in die richtige Richtung, ist aber noch nicht in dem Topf, in dem es kochen soll. Wir müssen die Umsteigemöglichkeiten verbessern, die Zeiten zum Umsteigen und in Wismar unbedingt wieder einen „Ringverkehr“ einführen, den es zu DDR-Zeiten bereits gab. Um den Nahverkehr insgesamt attraktiver zu machen, müssen die Bushaltestellen wirklich die Passanten vor Wind und Wetter schützen, brauchen wir mehr Sitzmöglichkeiten und barrierefreie Haltestellen. Hier liegen noch jede Menge Aufgaben vor uns.

Wie kann man es verhindern, dass kleine Dörfer nicht noch weiter angehängt werden?

Durch Erreichbarkeit. Nicht in jedem Dorf wird es ein Kino oder Ärzte oder einen Einkaufsmarkt geben können. Aber alle Menschen in unserem Landkreis müssen mit besseren und preiswerteren Busverbindungen sowie mit einer Breitbandanbindung die Chance bekommen, all das zu erreichen, was es in ihrem Ort nicht gibt oder was darüber hinaus für ihr Leben und für ihre Arbeit notwendig ist. Es dürfen keine Schulen und Kitas mehr geschlossen werden, denn an den Orten, an denen es diese Einrichtungen gibt, werden auch wieder Familien hinziehen. Orte, in denen nur noch der „Bäcker-Bus“ einmal pro Woche auftaucht, laden nicht ein, hier ein Haus zu bauen oder in eine Wohnung zu ziehen. Hier hilft das Angebot des „Anrufbusses“. Wenn es uns gelingt, diese Unterstützung gerade für entlegenen Orte auszubauen, werden diese Orte nicht vereinsamen und nicht weiter abgehängt sein. Unser Landkreis muss wesentlich aktiver werden, um zum Beispiel das „Dorfladen-Projekt“ bei uns zu etablieren. Dabei geht es nicht nur um das Einkaufen, sondern um gemeinsame Treffen und um Gespräche. Es geht eben um das Miteinander, das der Kitt des Zusammenlebens ist.

Wie wichtig ist die Sicherung des Werften-Standortes Wismar?

Wismar war immer eine Werften-Stadt und nun kann sie es auch endlich wieder dauerhaft sein. Nicht nur der Tourismus ist wichtig für unsere Region, sondern auch die Geschichte und die Zukunft des Schiffbaus. Als Tochter eines Werftmitarbeiters erinnere ich mich gern daran, wie mich der Stolz der Werftarbeiter faszinierte. Auf der MTW zu arbeiten, war etwas ganz Großes. Nun kann es das wieder werden. Nun verbindet man nicht mehr Kurzarbeit und Hoffnungslosigkeit mit der Werft, sondern Innovation, Arbeitsplätzte und eine starke Wirtschaft für eine starke Region.

Mit der Sicherung unserer Werft spielen auch der Hafen und die Zulieferindustrie wieder eine größere Rolle für das Wachstum der Region. Es muss uns unbedingt gelingen, dass Frauen und Männer, die in Nordwestmecklenburg leben, auch hier Arbeit finden. Noch immer pendeln etwa 40 Prozent der Beschäftigten in andere Kreise oder gar Bundesländer, um dort zu arbeiten. Sie sollen nicht die Zeit auf den Straßen oder in der Bahn verbringen, sondern diese Zeit für ihr Familienleben haben. In den kommenden Jahren muss sich der Landkreis auf die Socken machen und ein Strukturentwicklungskonzept erarbeiten – auch damit verhindern wir, dass Regionen abgehängt werden.

OZ