Wismar

Was wollen Sie tun, um die Kreis-Finanzen zu verbessern?

Sven Schiffner (46), Bankbetriebswirt und Pressesprecher des SPD-Kreisverbandes antwortet für die SPD. Quelle: privat

Die Finanzen des Landkreises Nordwestmecklenburg sind bereits solide aufgestellt. Der Landkreis geht verantwortungsvoll mit dem Geld der Bürger um. Wir werden die Digitalisierung nutzen, um die Verwaltung schlanker und damit günstiger zu gestalten. Dabei ist für uns als SPD wichtig, dass der Landkreis weiterhin investieren kann. Uns geht es um gute Straßen, zuverlässigen öffentlichen Personennahverkehr, moderne Schulen und sehr gute Kinderbetreuung.

Gute Finanzen hat ein Landkreis nur dann, wenn er stabile Steuereinnahmen verzeichnen kann. Aus diesem Grunde wollen wir als SPD über die neu aufgestellte Wirtschaftsförderung des Landkreises weitere Gewerbeansiedlungen unterstützen. Dafür wollen wir auch in der Metropolregion Hamburg werben. Der Neubau des Fehmarn-Tunnels macht unseren Landkreis Nordwestmecklenburg zu einer Drehscheibe zwischen Mittel- und Nordeuropa. Diese Chance muss die Wirtschaftsförderung nutzen. Und wir müssen ein guter Wohnstandort für junge Familien bleiben. Aus diesem Grunde brauchen wir kurze Schulwege und ausreichende Betreuungsplätze für unsere Kinder.

Was sagen Sie den Einwohnern, die beim Breitband nicht gefördert werden?

Mit 190 Millionen Euro hat die SPD-Landrätin Kerstin Weiss einen gewaltigen Fördertopf für unseren Landkreis erfolgreich erarbeitet. Aber die Förderung greift nur dort, wo es eine Unterversorgung gibt und wo kein freier Anbieter ausbaut. Uns als SPD geht es um die Gleichbehandlung von Dörfern und Städten. Mit der Förderung schaffen wir es, schnelles Internet an jede „Milchkanne“ zu bringen. Für die Zukunftssicherung gerade der kleinen Dörfer und kleinen Städte ist ein guter Internetzugang von allergrößter Wichtigkeit. Ein Breitbandanschluss ist so wichtig wie der Anschluss an die Wasserversorgung. Aus diesem Grunde werden wir sehr genau hinsehen, ob die freien Anbieter tatsächlich ihre eigenen Breitbandnetze ausbauen. Noch einmal: Es darf kein Nachteil sein, in einem kleinen Dorf zu wohnen. Dafür steht die SPD.

Wie schätzen Sie den Nahverkehr ein?

Wir haben einen neuen Nahverkehrsplan und günstigere Tarife eingeführt. Doch das alleine reicht nicht. Wir wollen den Nahverkehr weiter ausbauen und müssen dabei gleichzeitig mit den Steuergeldern unserer Bürger sorgsam haushalten. Aus diesem Grunde wollen wir Mobilität im Landkreis neu denken, zum Beispiel durch mehr Bürgerbeteiligung bei der Entwicklung von Nahverkehrsplänen. Auch hier darf es kein Nachteil sein, auf dem Land zu leben. Es ist ein langfristiges Ziel der SPD, sogar einen kostenlosen Busverkehr für alle Bürger zu prüfen. Diesen Weg möchten wir mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam gehen.

Wie kann man es verhindern, dass kleine Dörfer nicht noch weiter abgehängt werden?

Die SPD setzt sich klar und deutlich für ein gutes Leben in unseren Städten und Dörfern ein! Das fängt schon bei der Gesundheitsversorgung unserer Senioren auf dem Land an. Als SPD fordern wir ein neues Gesundheitsmobil für unsere Dörfer. Damit kommt Hilfe in den wichtigen Bereichen Gesundheit und Pflege direkt zu den Menschen vor Ort. Wir wollen damit auch die Ärzte entlasten und unterstützen. Wichtig ist uns, die Pflegebedürftigkeit möglichst lange zu verhindern. Schließlich wird das Gesundheitsmobil auch dazu beitragen, die Vereinsamung in den Dörfern zu verhindern. Übrigens: Auch den Menschen in unseren Städten kann ein Gesundheitsmobil helfen.

Wie wichtig ist die Sicherung des Werft-Standortes Wismar?

In der Hansestadt Wismar schlägt das wirtschaftliche Herz unseres Landkreises. Wismar strahlt längst über den Landkreis hinaus. Viele Arbeitsplätze sind im Werftbereich neu entstanden – direkt auf der Werft oder bei Zulieferern. Darauf sind wir stolz, da wir als SPD dazu unseren Beitrag geleistet haben. Für Wismar ist das eine große Chance. Eine schnell wachsende Stadt muss sich natürlich in allen Bereichen gleichermaßen entwickeln. Darum ist es für uns als SPD wichtig, dass auch die Kitas und Schulen entsprechend mitwachsen. Wir brauchen weiterhin bezahlbaren Wohnraum in Wismar. Und nicht zuletzt müssen auch Straßen und Parkplätze ausgebaut werden. Die SPD steht für einen vitalen Werft-Standort in Wismar und für eine lebenswerte, moderne Kreisstadt für unseren Landkreis Nordwestmecklenburg.

OZ