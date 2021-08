Grevesmühlen

Nichts ging mehr am Mittwochnachmittag in der Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg. Ein Stromausfall hatte die Malzfabrik getroffen und eine Kettenreaktion ausgelöst. Wie die Pressestelle per Mobiltelefon bekanntgab, seien sämtliche Abteilungen, darunter die Standorte Wismar und Grevesmühlen sowie sämtliche Außenstellen, weder telefonisch noch per Mail erreichbar. Grund sei der Totalausfall der IT aufgrund der Energiepanne.

Wie inzwischen bekannt wurde, sei laut Landkreis eine Versorgungsstörung im Netz der Edis der Auslöser für den Stromausfall gewesen. Von 15 bis 16 Uhr gab es keinen Strom im gesamten Gebäude. Laut Kreisverwaltung gebe es durchaus Absicherungen im Gebäude, um kurzzeitige Ausfälle zu kompensieren. Wenn allerdings die Energieversorgung länger als 30 Minuten unterbrochen werde, dann reiche die Kapazität nicht mehr aus und die IT-Technik werde aus Sicherheitsgründen heruntergefahren. Weil auch das Hochfahren eine gewisse Zeit in Anspruch nehme, sei die Verwaltung über mehrere Stunden nicht erreichbar gewesen.

Von Michael Prochnow