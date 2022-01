Kreisverwaltung in Nordwestmecklenburg: Geimpfte kommen jetzt leichter  rein

Grevesmühlen

Die Verwaltung von Nordwestmecklenburg erleichtert den Zugang zu ihren Häusern: Die Testpflicht entfällt ab Montag für Besucher mit einer Boosterimpfung, die mindestens 14 Tage zurückliegt. Alle anderen Erwachsenen müssen ein negatives Schnelltestergebnis vorlegen.

Die Verwaltung erläutert: „Die Regelung gilt sowohl für die Verwaltungsstandorte in der Rostocker Straße in Wismar und die Malzfabrik Grevesmühlen, als auch für Außenstandorte wie zum Beispiel die KFZ-Zulassungsstelle, die Führerscheinstelle oder die Ausländerbehörde, die derzeit im Jobcenter in Wismar untergebracht ist.“ Der Kreis bittet die Bücher, ihre Anliegen an den Sprechtagen zu erledigen und vorher per Telefon oder E-Mail mit ihrem Ansprechpartner einen Termin zu vereinbaren. Außerhalb der Sprechtage sei ein Besuch in der Kreisverwaltung nur nach Terminvereinbarung möglich. Für die KFZ-Zulassungs- und die Führerscheinstelle ist innerhalb der Sprechzeiten keine Anmeldung notwendig.

Landrat rechtfertigt neue Regeln

Landrat Tino Schomann (CDU) sagt: „Nachdem wir zunächst, aufgrund der Prognosen zu Omikron-Welle, zum Schutz der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sehr vorsichtig und damit restriktiv vorgegangen sind, passen wir die Regelung nun an die in anderen kritischen Bereichen üblichen Bedingungen an.“ Damit werden vollständig geimpften Bürgern der Zugang zur Verwaltung wieder erleichtert.

Die Sprechzeiten: Dienstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr in den Hauptverwaltungsgebäuden sowie in der Kfz-Zulassung und der Führerscheinstelle Montag 9 bis 12 Uhr, Dienstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 11.30 Uhr sowie Mittwoch nur in der Zulassungsstelle 9 bis 12 Uhr. In allen Verwaltungsgebäuden müssen eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden.

Von Jürgen Lenz