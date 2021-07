Wismar/Kiel

„Wo liegt sie denn?“, fragt jemand verwundert vor dem Ostseekai in Kiel. Und in der Tat: Zu sehen ist nichts von ihr. Sonst überragen hier nämlich mächtig gewaltige Pötte alles. Doch dann taucht sie auf, die „World Voyager“. Es heißt „Leinen los!“ mit Kurs auf Boltenhagen und Wismar. Es ist eine kleine Schnupperreise.

In Boltenhagen rasselt der Anker in den sandigen Grund. Die Stunde der bordeigenen Zodiacs hat geschlagen. Am Kranhaken schwebt eines nach dem anderen zu Wasser. In Gruppen zu acht geht es auf Schlauchboot-Exkursion entlang der steinreichen Steilküste.

Pack die Badehose ein

Die beiden Tenderboote indes pendeln zum Anleger, wo vor einem Schutzzaun ein großes Aufgebot von Sicherheitskräften, der Zoll und ein Shuttlebus warten. Der Ort hat sich herausgeputzt und bietet allen Komfort eines Seebades mit Tradition.

„Ab hier geht’s zu Fuß weiter!“, bekommen die Passagiere zu hören. Der breite Strand ist gut besucht, alle Strandkörbe sind belegt. Auch hier lockt glasklares, badewannenwarmes Ostseewasser. Hinein geht’s wieder mal in die Fluten. Fast schon ein Badereise. Die Gäste sind begeistert.

Viele Schaulustige in Wismar

Weiter geht es nach Wismar. Kurz vor dem Hafen wird die Kogge „Wissemara“ mit geblähtem Großsegel überholt. Ein Fotomotiv der besonderen Art – genau wie die Stadtkulisse mit ihren Backsteinkirchen. In der himmelblauen Halle der MV Werften schweißen sie eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt zusammen. Für die Passagiere der „World Voyager“ ist das nichts, sie ziehen eine überschaubare Größe vor. „Und“, ergänzt eine Kreuzfahrerin, „sie fährt dorthin, wo die Großen mit ihren Maßen nicht hinkommen!“ Die Hansestadt Wismar gehört mit Sicherheit dazu.

Die „World Voyager“ zwischen den alten Speichern im Hafen. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Am Zaun des Liegeplatzes drängeln sich die Seh-Leute, Einheimische wie Touristen. Die „World Voyager“ ist wie schon in den Häfen zuvor auch hier erster Nach-Lockdown-Anlauf. Beamte der Wasserschutzpolizei fischen noch schnell einen Baumstamm aus dem Wasser, den die Voyager-Nase voll getroffen hätte.

Zu den Wismarer Sehenswürdigkeiten

Die 130 Gäste verteilen sich schnell auf den weitflächigen Terrassen der Hafenpromenade oder tauchen in den heimeligen Gassen der fast vollständig restaurierten Altstadt ab. Mit Stadtplänen ausgerüstet fällt es nicht schwer, die Highlights zwischen Wassertor, Nikolai-, Marien- und Sankt-Georgen-Kirche anzulaufen. Eine kontemplative Pause in einer der traditionsreichen Gaststätten auf dem Rathausmarkt samt Wasserkunstbrunnen inklusive.

Der Shantychor Blänke singt zum Abschied wie bei jedem Premierenanlauf. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Wer mag, kann vor dem Abendessen noch einen Blick auf die hochmoderne Schiffsbrücke werfen. Zwei portugiesische Offiziere und eine Kadettin sind mit Kaffee nach Wunsch für alle Fragen rund um die Navigation offen. Ein seltenes Erlebnis angesichts strenger Sicherheitsvorschriften.

Plötzlich ertönen Kanonenschüsse

Shantyklänge der Gruppe Bänke untermalen das Rückwärtsauslauf- und anschließende Drehmanöver. Plötzlich ertönen Schüsse von der Pier. Die Hanseaten lassen es krachen: nach guter, alter Manier mit Böllerschüssen aus zwei Minikanonen. Die knallen bei jedem Premierenanlauf. Viele Hände winken durch den Pulverdampf hin- und herüber und sagen „Tschüss, World Voyager!“

Bei gegrilltem Lachs oder Steak schrumpft achteraus langsam Wismars Kulisse, währen die schöne Insel Poel das Schiff noch eine Weile an Steuerbord begleitet. Zum Abschied kriecht die Sonne noch einmal glutrot durch die Lücke einer grauen Wolkenbank. „Schade“, meint jemand, „dass diese Schnupperreise schon morgen früh in Kiel zu Ende ist, hätte gern noch länger dauern können!“

Nur 200 Passagiere Die „World Voyager“ ist 2020 in Portugal in Dienst gestellt worden. Es ist ein Expeditionskreuzfahrtschiff mit einer Länge von 126 Metern, einer Breite von 19 Metern und einem Tiefgang von 4,7 Metern. Es erreicht eine Maximal-Geschwindigkeit von 18 Knoten und kann bis zu 200 Passagiere aufnehmen. Für sie stehen 100 Kabinen/Suiten bereit mit einer Größe zwischen 16 und 24 Quadratmetern, verteilt auf drei Decks.

Die Begeisterung der Passagiere hat dafür gesorgt, dass das Schiff schon eine Woche später schon wieder da ist – am 29. Juli macht es von 14 bis 20 Uhr in Wismar fest.

Von Peer Schmidt-Walther