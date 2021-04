Grevesmühlen

Insgesamt 9669 Straftaten registrierte die Polizei im vergangenen Jahr in Nordwestmecklenburg. Das geht aus der jetzt veröffentlichten Statistik hervor, das sind 280 Straftaten mehr als im Jahr 2019. Die Aufklärungsquote stieg um einen Prozentpunkt. In 61 von 100 Taten konnte die Polizei den oder die Täter ermitteln und die Akten der Staatsanwaltschaft übergeben.

Einbrüche und Diebstähle

Nordwestmecklenburg gilt in Sachen Wohnungseinbrüche nach wie vor als sichere Region. 2019 meldete die Polizei 70 Fälle kreisweit, im vergangenen Jahr waren es nur 67. „Einer der Gründe für den Rückgang der Fallzahlen auf diesem Gebiet kann auf das durch die Pandemie bedingte Arbeiten im Homeoffice zurückgeführt werden“, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Wismar, Polizeidirektor Uwe Oertel. Einen Anstieg gab es im Bereich der Fahrraddiebstähle. 329 Räder verschwanden 2020, im Jahr zuvor waren es 287. Zwar handele es sich laut Polizei dabei nur um einen Anstieg von lediglich 42 Fällen, „der entstandene Schaden wiegt jedoch deutlich höher, da häufiger hochwertige E-Bikes gestohlen wurden“. Deutlich zugenommen haben die Diebstähle von Mopeds und Krafträdern, 66 Fahrzeuge verschwanden 2020, im Jahr zuvor waren es mit 33 lediglich halb so viele. Die Chancen für die Besitzer, die Fahrzeuge wiederzusehen, sind relativ gering, die Aufklärungsquote liegt hier bei rund 36 Prozent.

Vermögens- und Fälschungsdelikte leicht angestiegen

Die Fallzahlen im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte sind 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 145 Fälle (2019: 1538; 2020: 1638) angestiegen. Das macht einen Anstieg von etwa sieben Prozent. Insbesondere Betrugsdelikte im Bereich der Cyberkriminalität lassen einen steten Anstieg des Ermittlungsaufwandes erkennen. Die Anforderungen an die Ermittler sowie der Zeiteinsatz für die jeweilige Bearbeitung derartiger Straftaten erhöhen sich permanent, auch weil die Straftäter kontinuierlich ihre technischen Voraussetzungen anpassen.

Immer mehr Enkeltricks

Ein Anstieg um 50 Prozent war im Bereich der Trickstraftaten, der sogenannten Enkeltricks, zu verzeichnen. Hier stieg die Anzahl der Straftaten auf 342 (2019: 228). Die meisten Versuche der Täter scheiterten. Dennoch wurden teilweise hohe fünfstellige Summen an die Täter übergeben. „Mehrfach konnten derartige Delikte durch Bankangestellte sowie Taxifahrer verhindert werden. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmals bedanken. Die Polizeiinspektion Wismar setzt auch weiterhin auf die Mithilfe dieser Berufsgruppen sowie der gesamten Bevölkerung. Indem wir auf unsere Mitmenschen achten, können wir sie häufig vor den fiesen Maschen der Trickbetrüger schützen“, so Uwe Oertel.

86 Ermittlungen nach Bränden

Insgesamt 86 mal mussten die Brandermittler der Polizei 2020 ausrücken. Das sind vier Fälle mehr als 2019. Deutlich höher war der Anstieg allerdings bei der Schadenssumme. Besondere Fälle sind dabei die fahrlässige Brandstiftung im Mai bei einer Firma in Wismar mit einem Schaden von etwa 650 000 Euro, die fahrlässige Brandstiftung in einem Wohnhaus in Wismar (100 000 Euro). Dazu kommt die Brandstiftung im Dezember in Herrnburg, dort waren ein Wohnhaus und ein Carport eines Lübecker Jägers durch die Brände vernichtet worden, die Schadenssumme liegt bei 500 000 Euro. Im Herrnburger Fall konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln, der sich in Untersuchungshaft befindet. Insgesamt konnten im Zusammenhang mit Branddelikten 38 Tatverdächtige ermittelt werden.

Häusliche Gewalt im Berichtsjahr angestiegen

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wismar die Fälle häuslicher Gewalt um 21 Prozent gestiegen. So erhöhte sich die Anzahl von 2019 mit 199 Fällen auf 242 im Berichtsjahrs 2020.

Graffiti verursachen häufig hohe Kosten

Die Fallzahlen angezeigter Graffiti sind annähernd konstant. In der Polizeiinspektion Wismar wurden 2020 insgesamt 288 Fälle bearbeitet (2019: 272). Der durch Graffiti entstandene Gesamtschaden wird auf 90 000 Euro geschätzt, 2019 lag die Schadenssumme bei geschätzten 140 000 Euro.

Von Michael Prochnow