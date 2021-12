Grevesmühlen

Kinder und Erwachsene in Selmsdorf lassen sich die Weihnachtsfreude nicht durch Corona vermiesen. „Das Krippenspiel findet statt“, kündigt Gemeindediakon Torsten Woest an.

Alle Jahre wieder strömten an Heiligabend Massen in die Marienkirche. Der Gottesdienst an Heiligabend war so gut besucht wie kein anderer. Bis die Pandemie begann. Vor einem Jahr machten Corona-Regeln dem Krippenspiel den Garaus. Eine Aufführung vor Publikum war nicht möglich. Jetzt sind die Regeln lockerer. „Wir machen es mit 3G“, erklärt Torsten Woest. Das bedeutet: Wer entweder geimpft, genesen oder getestet ist, darf um 15.30 Uhr in den Gottesdienst mit Krippenspiel – allerdings nur, wenn er sich vorher bei Torsten Woest unter der Telefonnummer 038823/20224 angemeldet hat. Die Kirchengemeinde muss die Zahl der Besucher wegen der geforderten Mindestabstände begrenzen.

Das bedeutet aber nicht, dass alle anderen das Krippenspiel nicht sehen können. Selmsdorfs Gemeindediakon kündigt an: „Vorab werden wir das Krippenspiel aufnehmen.“

Medieninformatiker produziert Video vom Krippenspiel

Das macht Leon Sippel bei der Generalprobe am 22. Dezember. Der 24-Jährige wendet an, was er in seinem Studium der Medieninformatik gelernt hat. Videos sind für den Technikbegeisterten zum nebenberuflichen Standbein geworden. Nach Selmsdorf hat er es nicht weit. Leon Sippel wohnt im benachbarten Lübecker Stadtteil Schlutup. Den Selmsdorfern half er bereits vor einem Jahr mit Videoaufnahmen des Krippenspiels. Er stellt die aktuellen Aufnahmen ins Internet: www.kirche-mv.de/selmsdorf.

Medieninformatiker Leon Sippel (24) dreht in Selmsdorf ein Video vom Krippenspiel und stellt es ins Internet. Quelle: Jürgen Lenz

Zehn Kinder treten im Selmsdorfer Krippenspiel auf. Es ist ein klassisches Stück mit Maria, Josef, Engeln und Hirten.

In Dassow spielen auch Erwachsene die Weihnachtsgeschichte

In Dassow ist das Krippenspiel zwar ebenfalls klassisch, aber etwas anders als sonst. „Die Kinder lernen keinen Text“, sagt Sabrina Pinkawa. Sie arbeitet in Dassow als Küsterin und Gemeindesekretärin. Wegen Corona konnten die Kinder aus der Kirchengemeinde und der Kita nicht wie üblich proben. Sie werden die Weihnachtsgeschichte am 24. Dezember ab 14.30 Uhr darstellen, während passende Texte gelesen werden.

In Dassow probten 2017 erstmals Erwachsene ein Krippenspiel. Sie waren mit Humor dabei. Quelle: Jürgen Lenz

Auch in Dassow müssen sich Besucher des Gottesdienstes mit Krippenspiel vorher Eintrittskarten sichern. Ohne Voranmeldung zu kommen, ist dagegen beim zweiten Krippenspiel an Heiligabend möglich. Es beginnt um 22 Uhr. Dann treten Erwachsene auf. Für diese Veranstaltung und einen Gottesdienst mit Gesang ab 17 Uhr gilt 3G.

In Grevesmühlen werden Sitzplatzkarten vergeben

Auf dieselbe Regel setzt die Kirchengemeinde Grevesmühlen beim Gottesdienst mit einem klassischen Krippenspiel, der um 14.30 Uhr in der Nikolaikirche beginnt. Pastor Frank- Michael Wessel erläutert: „Wir verteilen Sitzplatzkarten.“ Küsterin Ulrike Flügel nimmt Anmeldungen an. Telefonisch ist sie unter 0172/3985368 zu erreichen. Vikarin Sophie Kotte hat die Proben geleitet. Mit der Aufführung an Heiligabend beendet sie ihren Dienst in Grevesmühlen.

Die Kirchengemeinde Schönberg lädt um 15 Uhr zur Christvesper mit Krippenspiel ein. „15 Kinder sind beteiligt“, erläutert Pastorin Wilma Schlaberg. Für erwachsene Besucher gilt die 2G-Regel. Sie müssen also geimpft oder genesen sein. Beim Singen ist, wie andernorts, eine Maske zu tragen.

Besucher der Christvesper in Schönberg müssen sich nicht anmelden. Die Kirchengemeinde bittet sie aber, am Eingang das Impf- oder Genesenenzertifikat bereitzuhalten. Um 17 Uhr beginnt eine Christvesper ohne Krippenspiel, aber mit dem Kirchenchor Sankt Laurentius. Dann gilt die 3G- Regel.

Roggenstorf sagt Gottesdienste an Heiligabend ab

Auch andere Kirchengemeinden in Nordwestmecklenburg laden an Heiligabend zu Krippenspielen ein. In der Kirchengemeinde Roggenstorf fällt es in diesem Jahr dagegen aus. Die Gemeinde hätte in die kleinen Kirchen nur unter 2G einladen können. Die Kirchenältesten sprachen sich dagegen aus. Sie waren sich einig: Entweder dürfen alle teilnehmen, die möchten, oder es wird abgesagt. Niemand solle ausgeschlossen werden.

Die Gemeinde stellt am 24. Dezember ab 12 Uhr unter www.kirchengemeinde-roggenstorf.de einen Online-Gottesdienst ins Internet. Er wurde vorher in der Kirche in Börzow aufgenommen und wird im Pfarrhaus in Roggenstorf als DVD erhältlich sein.

Die Kirchengemeinde Herrnburg zeigt ihr Krippenspiel mit fast 30 Kindern als Film in einen Zirkuszelt, das an Heiligabend nahe der Kirche stehen wird. Das Video wurde bereits bereits gedreht. Der Gottensdienst mit Krippenspiel beginnt um 15 Uhr.

In der Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen fällt das geplante Musical coronabedingt aus. Um 16 Uhr beginnt auf dem Pfarrhof ein Treffen mit Weihnachtsliedern und - geschichten.

Von Jürgen Lenz