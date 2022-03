Wismar/Grevesmühlen

Viele Ukrainer flüchten vor dem Krieg nach Deutschland. Auch in Nordwestmecklenburg kommen immer mehr Geflüchtete an. Bei der Kreisverwaltung gibt es deshalb nun einen Krisenstab „Ukraine“. Er koordiniert die Aufnahme und Unterbringung der Menschen. Dafür werden die vielen Angebote von Unterkünften und ehrenamtliche Hilfe gesichtet und sortiert. Bei einzelnen Anbietern hat sich der Stab bereits gemeldet.

Aktuell verfügt der Landkreis über knapp 150 Plätze für die zentrale Erstunterbringung. Dafür werden zwei derzeit ungenutzte Hotelbetriebe im Raum Wismar genutzt. Die sind zu zwei Dritteln belegt. Mit weiteren Einrichtungen befindet sich der Landkreis im Gespräch, um die Kapazität weiter zu erhöhen.

Notunterkünfte werden bislang nicht genutzt

Die eingerichteten Notunterkünfte in Sporthallen mussten bislang nicht genutzt werden. Trotzdem soll auch dort die Kapazität erhöht werden. Auf Wunsch des Landes sollen die Notunterkünfte nun für bis zu 800 statt 500 Personen vorbereitet werden. Bislang sind 79 Familien im Kreis als Geflüchtete registriert und haben somit Aussicht auf finanzielle Unterstützung. Nach Schätzungen der Kreisverwaltung halten sich etwa 150 weitere Geflüchtete in Nordwestmecklenburg auf, die von Bekannten oder Ehrenamtlichen aufgenommen wurden, sich aber noch nicht angemeldet haben.

Anmietung von kompletten Wohnungen beginnt

Auch Wohnungen sollen gemietet werden für zunächst 500 Personen. Dazu gibt es Gespräche mit größeren Anbietern in Wismar und Grevesmühlen. „Wir haben auch viele Angebote von Menschen, die einzelne Geflüchtete bei sich aufnehmen wollen. Das ist ein sehr lobenswertes und menschliches Angebot“, sagt Eike Albrecht, Leiter im Fachdienst Soziales. Aktuell stünden aber komplette Wohnungen im Fokus. Das bedeute aber nicht, dass andere Unterbringungsangebote ignoriert werden. „Sie kommen vielleicht später zum Tragen.“

Die ersten Wohnungen werden in diesen Tagen bereits bezogen.

Aufruf: Geflüchtete bei Registrierung unterstützen

Um einen Überblick zu behalten, Unterstützung oder medizinische Versorgung anbieten zu können, sei es wichtig, Geflüchtete zu registrieren. Das bedeute nicht, dass die Menschen dann in eine andere Bleibe umziehen müssen. Sollten Helfer auf eigene Initiative Wohnungen für Geflüchtete anmieten wollen, sollten sie sich dringend vorher mit der Kreisverwaltung abstimmen, um eine Kostenübernahme zu gewährleisten. Die Registrierung erfolgt bei der Ausländerbehörde in der Rostocker Straße 76 in Wismar. Um längere Wartezeiten zu verhindern, sollte vorher ein Termin vereinbart werden (03841 / 3040 3230 oder abh@nordwestmecklenburg.de). Angegeben werden sollte dabei Name, Geburtsdatum und wenn möglich die Passnummer.

„Wir können die Menschen im ersten Schritt nur aufnehmen und unterbringen. Willkommen heißen muss sie die Gesellschaft vor Ort“, so Landrat Tino Schomann (CDU). Er würde sich freuen, wenn Städte und Gemeinden Ansprechpartner bereitstellen würden, um ehrenamtliche Hilfe vor Ort zu koordinieren. Die können sich per E-Mail (ukrainehilfe@nordwestmecklenburg.de) melden.

Von OZ