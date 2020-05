Börzow

Einen Steinwurf von Grevesmühlen entfernt liegt die Bio-Gärtnerei von Kristin Brandt in Börzow. Hier blüht und duftet es jetzt im Mai intensiv. Frisch getopfte, robuste Kräuter und Stauden warten auf ein neues zu Hause – Pflanzen, die sich besonders für insektenbetonte Gärten, Kräuterbeete oder auch Duftbeete eignen. Boden- und Wasserschutz stehen bei der Zusammenstellung der Pflanzen für die Landschaftsgestalterin immer im Focus. Ihr naturnaher Schaugarten, lädt zudem bei gemütlich Kaffee und rohköstlichem Kuchen ein, länger zu verweilen. Sonnabends und sonntags sind Garten und Café im Questiner Weg von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kristin Brandt bietet eigentlich auch Wildkräuter-Wanderungen und Gartenseminare an. Wann das wieder stattfindet hängt aber von weiteren Entscheidungen der Politik ab. Interessenten können sich aber an den Wochenenden erkundigen oder eine Mail an service@brandtgruen.de schicken.

Von Malte Behnk