Boltenhagen

Raphael Wardecki, Bürgermeister von Boltenhagen, hat eine Broschüre im Ort verteilen lassen, in der die Entwicklungen im Jahr 2020 dargelegt werden. Die Opposition kritisiert die Bilanz.

Dazu schreibt Christiane Meier, Anwohnerin und ehemaligen Bürgermeisterin von Boltenhagen: „Der Jahresrückblick unseres Bürgermeisters ist eine sehr gute Sache, auf diese Idee ist zuvor kein Amtsinhaber gekommen. Dass der nun so zerpflückt wird, ist eine Reaktion aus Neid und Schwäche. Wenn der stellvertretende Bürgermeister hier Kritik übt, muss er sich doch ehrlich fragen, warum denn einiges nicht erledigt ist.

Anzeige

In der Broschüre geht es unter anderem um folgende Punkte:

Antrag auf einen Spielplatz von 2019: Zu einem Antrag gehört auch ein Vorschlag zur Kostendeckung, gegebenenfalls auch ein Vorschlag über das Grundstück. Ein Spielplatz im Zentrum hätte schon vor Jahren gebaut werden müssen. Schon die jetzige Idee, Kinder mit einzubeziehen, ist toll.

Dünenpromenade: Alle Beschlüsse wurden in der Gemeindevertretung gefasst. Ungereimtheiten und Fehlplanungen hätten frühzeitig erkannt werden müssen.

Bezahlbarer Wohnraum: Seit 2015 wird an dem B-Plan 38 rumgespielt. Natürlich müssen erst die Grundstückseigentümer namentlich „überprüft“ werden, damit das Baurecht auch gut verteilt wird. Die LGE hat, so weit ich weiß, keinerlei terminliche Vorgaben. In anderen Gemeinden im Amtsbereich wird gebaut und gehandelt, in Boltenhagen wird nur diskutiert – oft leider ohne Ergebnis.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Parkplätze: Jahrelang wird über den P-Platz Wichmannsdorf diskutiert. Warum sind dieser und auch der Kreisverkehr Wichmannsdorf nicht schon längst realisiert? Keine Einigung mit Grundstückseigentümer oder Fehlplanungen bei der Entwässerung?

Radwege und gemeinsame Busverbindungen: Auch das sind schon lange bekannte Themen, die nie gelöst wurden. Hat es da früher überhaupt jemals Gespräche gegeben?

Lesen Sie auch:

Seit die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ihre Eigenständigkeit verloren hat, wird über viele dieser Angelegenheiten diskutiert und geredet, aber leider nicht mehr. Warum wurden in den letzten Jahren keine Aktivitäten gestartet beziehungsweise keines von den oben angesprochenen Problemen gelöst? Jetzt wird aber heftig kritisiert, was 2019 bis 2020 nicht gemacht wurde. Wer hat denn die Mehrheit in der Gemeindevertretung ( CDU, SPD/ PDS und AfD)? Wer hat in der Vergangenheit alles zerredet?

Klar gibt es sehr schlechte Verlierer, diese sollten sich aber in der Öffentlichkeit nicht so aufspielen und angeblich alles besser machen können, denn die Ergebnisse zählen – und davon hat es bis 2019 kaum welche gegeben.“ So die Meinung von Christiane Meier.

Von Michael Prochnow