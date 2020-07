Kritik vom Naturschutzbund: Ist das Baugebiet in Rosenhagen rechtswidrig?

Rosenhagen

Ist der Bebauungsplan für das neue Ferienhausgebiet in Rosenhagen rechtswidrig? Das zumindest behauptet der Naturschutzbund ( Nabu) Mecklenburg-Vorpommern. Er spricht von einem unverhältnismäßigen Bau von Gästeherbergen, der dem FFH-Gebiet und den Küstenlebensräumen schade.

Rosenhagen bei Dassow liegt in unmittelbarer Nähe zum FFH-Gebiet „Küste Klützer Winkel und Ufer von Dassower See und Trave“, das unter anderem die Ostseeküste zwischen Priwall und der Boltenhagener Bucht umfasst. „Insgesamt 17 geschützte Lebensraumtypen befinden sich in dem Gebiet. Der nun in Rosenhagen geplante Bau von weiteren 13 Häusern mit 60 Wohneinheiten für den Gästebetrieb stellt für diese Lebensräume eine Gefahr der Beeinträchtigung dar, die nach Naturschutzrecht nicht zulässig ist“, argumentiert Nabu-Landesgeschäftsführerin Rica Münchberger. Derzeit beträgt die Kapazität für Feriengäste in Rosenhagen 280 Betten. „Durch die neue Bebauung würde diese auf 455 erhöht. Es gäbe danach 13-mal so viele Betten wie Einwohner, die dauerhaft in Rosenhagen leben.“

Schon jetzt: Ungünstiger Erhaltungszustand

„Schon jetzt befinden sich mehrere Lebensräume des FFH-Gebiets in einem ungünstigen Erhaltungszustand, der unter anderem durch die vielen Strandnutzer im Sommer herbeigeführt oder verschlechtert wird. Eine weitere Erhöhung der Bettenkapazität ist nach unserer Auffassung mit den europarechtlichen Vorgaben des Schutzgebietes nicht zu vereinbaren“, so der Nabu-Landesvorsitzende Stefan Schwill.

Schon jetzt ist der Strand in Rosenhagen bei Einheimischen und Urlaubern beliebt. Noch mehr Gäste kann er aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht vertragen, so der Nabu. Quelle: Jürgen Lenz

Mängelrüge erhoben

Der Nabu MV hat nun gegenüber der Stadt Dassow und dem Landkreis Nordwestmecklenburg die Rechtswidrigkeit des Bebauungsplans „Nordöstliche Ortslage Rosenhagen“ gerügt und formell eine sogenannte Mängelrüge erhoben. Damit wird die Rechtsgrundlage für die Erteilung von Baugenehmigungen in dem Bebauungsplangebiet infrage gestellt.

Das sorgt bei Dassows Bürgermeisterin Annett Pahl für Verwunderung. „Der Nabu war in jeder TÖB-Beteiligung (Träger öffentlicher Belange, Anm. d. Red.) direkt beteiligt, hat jedoch weder 2009 zum Vorentwurf, 2016 zum Entwurf noch 2017 zum erneuten Entwurf jemals eine Stellungnahme abgegeben“, erklärte sie. Sie vertritt den Standpunkt, dass das Verfahren zum Bebauungsplan ordnungsgemäß durchgeführt und geprüft wurde und somit rechtskräftig und nicht rechtswidrig ist. „Es bleibt jedoch freigestellt, durch einen Dritten ein Normenkontrollverfahren einzuleiten“, ergänzte sie.

Vernünftiges Maß aus den Augen verloren

Der Nabu wirft der Stadt Dassow als planende Kommune vor, mit der Planung von Gästebeherbergungen in Rosenhagen jedes vernünftige Maß aus den Augen verloren zu haben. „Die Expansionswünsche privater Investoren werden hier auf dem Rücken der ortsansässigen Bevölkerung und im Widerspruch zu den strengen Vorgaben des europäischen Naturschutzrechts durchgesetzt. Das ist nicht hinnehmbar“, so Stefan Schwill. Zudem sei die verkehrliche Erschließung völlig unzureichend ist.

„Die Ortsdurchgangsstraße ist bereits jetzt nicht in der Lage, Begegnungsverkehr aufzunehmen. Zwei sich begegnende Fahrzeuge müssen an vielen Stellen schon heute auf das Bankett ausweichen, Fußgänger und Kinder sind gefährdet. Durch das neue Plangebiet würde sich diese Situation noch deutlich verschärfen“, heißt es in einer Stellungnahme des Nabu.

Land hat keine Mängel festgestellt

Diese Vorwürfe weist Annett Pahl von sich. „Die Gemeinde hat sich im Verfahren mit der Leistungsfähigkeit beziehungsweise Verkehrslast der betroffenen Erschließungsstraße, den Reserven für künftige Bebauung und Ausweichstellen befasst. Bereits im Verfahren wurde der B-Plan auch durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung geprüft und es konnten keine Mängel festgestellt werden.“

Sie betont auch, dass sämtliche naturschutzfachlichen Belange ausführlich behandelt wurden – auch unter Berücksichtigung der Bettenkapazitäten. „Im Ergebnis stellten beziehungsweise stellen die Planungsabsichten für die FFH-Lebensraumtypen in dem genannten Natura-2000-Gebiet keine Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung dar.“

Naturschutzbehörde einverstanden

Das bestätigt auch der Landkreis auf Nachfrage. „Die untere Naturschutzbehörde teilt die Einschätzung des Plangebers. Es kommt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Gebietes“, so Kreissprecher Christoph Wohlleben.

Der Nabu bleibt bei seinem Standpunkt und warnt Kommune und Landkreis als Baugenehmigungsbehörde, kein erhebliches finanzielles Risiko einzugehen, wenn sie auf Grundlage eines rechtswidrigen Bebauungsplans Baugenehmigungen erteilen. „Wenn sich bei einer gerichtlichen Überprüfung der Baugenehmigungen herausstellt, dass wir mit unserer Kritik Recht haben, können auf die Kommune und den Landkreis Schadensersatzansprüche zukommen, die dann zulasten des Steuerzahlers und damit der Allgemeinheit gehen“, so Stefan Schwill.

Das Amt Schönberger Land und auch die Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung und Planen des Landkreises werden die Einwände des Nabu nun prüfen.

Kritik auch aus der Bevölkerung

Bereits in der Vergangenheit hagelte es auch aus der Bevölkerung Kritik an dem neuen Ferienhausgebiet. Dabei ging es vor allem um die Größe. Schon durch die Bauarbeiten, aber auch durch den späteren Betrieb befürchten sie ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen im kleinen Dorf.

Sie gehen von mindestens 500 Fahrzeugen pro Tag aus, wohingegen die Stadt Dassow in ihren Planungen von weniger als 500 Fahrzeugen ausgeht. Zehn Einwände gegen den Bebauungsplan waren 2017 bei der erneuten Auslegung eingegangen, nur wenige davon wurden berücksichtigt, bemängelten sie.

