Grevesmühlen

Zum Museumstag, der am 18. Mai international begangen wird, ist auch in Grevesmühlen eine Veranstaltung geplant. Einen Tag später, am Sonntag, dem 19. Mai, wird der deutsche Liedermacher und Schriftsteller Stephan Krawczyk im Luise-Reuter-Saal des Vereinshauses erwartet. Ab 15 Uhr liest und erzählt er, außerdem singt er neben eigenen Songs Lieder nach Texten von Gerhard Bause, Ossip Mandelstam, Adalbert Chamisso und Erich Kästner. Der Eintritt ist frei.

Aufgewachsen ist der heute 63-Jährige in der DDR. Unbekannt war er damals nicht. Er wurde für „hervorragende künstlerische Leistungen“ geehrt und erhielt 1981 den Hauptpreis beim DDR-Chansonwettbewerb. Nur wenige Jahre später wurde ihm wegen seiner kritischen Texte die Zulassung als Berufsmusiker entzogen. Letztlich mündete es in einem Berufsverbot. Am Ende, so heißt es, konnte er nur noch im Schutz der Kirche auftreten.

Jahrelang machte ihm die Staatssicherheit das Leben schwer – er wurde überwacht und drangsaliert. Nach seinen Aussage soll es sogar einen Mordversuch gegeben haben. Weil er kein Blatt vor den Mund nahm und sein Berufsverbot öffentlich machte, landete er 1988 im Gefängnis. Das erweckte vor allem in den alten Bundesländern Aufmerksamkeit. Zwei Wochen nach seiner Inhaftierung wurde er in den Westen abgeschoben. Heute lebt er in Berlin-Neukölln. Die Erlebnisse aus der DDR und die Zeit im Gefängnis prägen heute seine Lieder und Bücher. Auch die Liebe zu seiner Frau und dem Sohn spielen bei dem Solokünstler eine große Rolle.

Jana Franke