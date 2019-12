Krohn Busreisen: Das steckt in dem neuen Bus

Grevesmühlen

Thomas Krohn hat seinen Fuhrpark erneuert. Neben dem Lastwagen für die Fahrschulausbildung und die Hilfstransporte, die der Unternehmer regelmäßig unterstützt, steht ein neuer Traktor auf dem Hof. Und direkt daneben seit einer Woche auch ein Mercedes-Reisebus.

Seine erste Tour hat das Fahrzeug, das über 48 Sitze verfügt, bereits hinter sich. Am Mittwoch hat es die Gäste des letzten Kreuzfahrtschiffes, das in diesem Jahr in Warnemünde angelegt hat, durch Mecklenburg gefahren. Am Freitag geht es auf die erste große Tour nach Ootmarsum in den Niederlanden – natürlich mit Thomas Krohn am Steuer.

Bus mit Selbstbremsautomatik

„Wann ich den fahren darf, werden wir sehen“, sagt Sohn Christian mit einem Augenzwinkern. „Da will natürlich auch keiner die erste Beule reinfahren.“ Der Mercedes-Bus verfügt über alle technischen Neuheiten. Die Sicherheitssysteme sind auf dem neuesten Stand, das Fahrzeug hält nicht nur entsprechend den Sicherheitsabstand, es bremst auch selbstständig, sollte der Fahrer nicht schnell genug reagieren.

„Das hilft natürlich ungemein beim Fahren“, sagt Thomas Krohn, der ebenso wie sein Sohn deutlich über 1,90 Meter groß ist und dementsprechend die Sitzplätze im Bus konfiguriert hat. „Denselben Bus gibt es auch mit mehr als 50 Sitzplätzen, wir haben 48 damit die Leute mehr Platz haben.“ Alle Infos zu den Reisen und den Angeboten gibt es Online.

