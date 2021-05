Hohenkirchen

Es ist klein und leuchtet so gelb wie zurzeit der Raps auf vielen Feldern: Ein Kinderfahrrad ist das Symbol für einen neuen Start der Kirche in Hohenkirchen. Die ist jetzt Radwegekirche und lädt fahrende Gäste zu einem Zwischenstopp ein – mit Fahrradständern, Trinkwasser, Toiletten, Tischen und Bänken, einer Spielstation für Kinder und einem atemberaubenden Blick bis hin zur Ostsee.

Kirche auf einer Anhöhe

Möglich ist der durch eine Anhöhe, auf der die Kirche im 15. Jahrhundert gebaut wurde. Um sie herum weht ständig der Wind. „Der sorgt im Sommer für ein wenig Abkühlung“, erzählt Pastorin Anne Hala. Sie fährt selber gerne Rad und hat mit Helfern alles für die fahrenden Gäste vorbereitet – inklusive einer Anbindung vom beliebten, nicht weit entfernten Ostseeküstenradweg. „Von Beckerwitz aus haben schon viele Radler unsere Kirche gesehen“, erzählt die Pastorin. Den Abstecher haben allerdings nicht so viele unternommen, weil sie dafür einmal durch ganz Hohenkirchen hindurch radeln müssten. Doch diejenigen, die es getan haben, haben das auch ins Gästebuch eingetragen – ungefähr so: „Wir sind schon oft vorbeigefahren, diesmal haben wir einen Stopp gemacht und sind begeistert.“

Kirchsteig wiederbelebt

Diese Schneise von Beckerwitz über ein Feld können die Radfahrer nutzen. Quelle: Kerstin Schröder

Nun gibt es eine kleine, gut sichtbare Abkürzung über das Feld. „Wir haben den alten Kirchsteig wiederbelebt“, berichtet Anne Hala. Wiederbelebt heißt in diesem Fall: eine schmale Schneise ist in Absprache mit dem Bauern für die Radler freigemäht worden – direkt von der Straße zwischen Wismar und Boltenhagen bis hoch zur Kirche. „Die Strecke werden die meisten wahrscheinlich ihre Räder schieben“, vermutet die Pastorin. Denn: Sie führt auf die Anhöhe hinauf. Die sieht nicht besonders steil aus, dürfte es aber dennoch in sich haben. Nur E-Bike-Fahrer werden es wahrscheinlich einfacher haben.

Hinweisschilder aufgestellt

Pastorin Anne Hala freut sich über das neue Angebot – das grüne Schild zeigt: Das ist eine Radwegekirche. Quelle: Kerstin Schröder

Außerdem sind in der Region Hinweisschilder angebracht worden, um die Radfahrer auf dem Ostseeküstenradweg auf die neue Attraktion in Hohenkirchen aufmerksam zu machen. Zu der gehört auch eine Kirchenküche, die die Radler nutzen können – samt Spüle und Herdplatten. „Außerdem wollen wir noch eine Art Erste-Hilfe-Kasten aufstellen mit Pflastern und kleinen Reparatursachen fürs Fahrrad“, erklärt Anna Hala.

All das können die Radler nutzen, um sich ein wenig von ihrer Fahrt zu erholen und für die Weiterfahrt zu stärken. Nebenbei können sie sich die Kirche anschauen und sogar auf der Orgel spielen – wenn sie es denn können. „Es kommt öfters vor, dass sich Besucher bei uns musikalisch bestätigen“, freut sich die Pastorin über die Unterhaltung. Sie habe nichts dagegen, solange das Instrument gut behandelt wird.

Spielecke für Kinder

Sollten Radler mit Kindern unterwegs sein, können die Kleinen an einem Tisch malen, basteln und spielen. Verschiedene Materialien liegen dafür bereit – genau wie Info-Zettel zur Kirche. Immerhin sollen mit der Aktion das Gotteshaus bekannter gemacht und so auch mehr Spenden akquiriert werden. Dafür ist in diesem Jahr auch erstmals ein Sommercafé geplant, das die Radfahrer ebenfalls ansteuern können.

Damit die Radler von Hohenkirchen ihre Touren auch weiter planen oder umplanen können, gibt es außerdem Auskünfte über Übernachtungsmöglichkeiten in der Region, zum weiteren Verlauf des Radweges, zu Sehenswürdigkeiten in der Region und zur nächstgelegenen Fahrradwerkstatt.

Pastorin Anne Hala freut sich über die neue Zertifizierung und hoffentlich viele neue radelnde Gäste. Die haben übrigens eine ziemliche Strecke vor sich, sollten sie den gesamten Ostseeküstenradweg zurücklegen wollen: Mehr als 1000 Kilometer ist er lang – von der deutsch-dänischen Grenze bis einmal um die Insel Rügen herum und weiter zur deutsch-polnischen Grenze bei Ahlbeck.

Von Kerstin Schröder