Klütz

Die Sanierung des Hauptgebäudes von Schloss Bothmer ist abgeschlossen, jetzt sind die beiden Nebengebäude an der Reihe. In absehbarer Zeit wird sich das ganze Ensemble in neuem Glanz präsentieren. Im Dornröschenschlaf, und das im wahrsten Sinne des Wortes, befindet sich jedoch der Küchengarten von Schloss Bothmer. Das weitläufige Areal im Westen der Anlage am Rand der Stadt Klütz ist völlig verwildert. Und noch ist unklar, ob und wann der Garten wieder hergerichtet wird. Ohne entsprechende Fördermittel ist das nicht machbar. Die gesamte Anlage befindet sich im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Der Küchengarten, der im barocken Stil angelegt worden ist, war in den Anfangsjahren des Schlosses die einzige Möglichkeit, um die Bewohner mit Obst und Gemüse zu versorgen. Auf dem Schlossgelände befand sich damals auch eine Orangerie, von der allerdings nur noch ein paar Fundamente übrig sind.

Michael Prochnow