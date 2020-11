Boltenhagen

Vor dem Schweriner Arbeitsgericht endete am Donnerstag ein seit Monaten andauernder Rechtsstreit zwischen Clauda Hörl, Ex-Kurdirektorin von Boltenhagen, und der Gemeinde. Bürgermeister Raphael Wardecki ( Bündnis 90/Die Grünen) hatte die seit 2012 angestellte Chefin des Eigenbetriebs Kurverwaltung auf Beschluss der Gemeindevertretung fristlos entlassen.

Hintergrund waren Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit dem Bau der Dünenpromenade. Einige Gemeindevertreter werfen Claudia Hörl vor, eigenmächtig Entscheidungen getroffen zu haben, was Bau und Struktur des Millionen-Projektes anbetrifft. Claudia Hörl bestreitet die Vorwürfe, sie klagte gegen die Kündigung. Ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht vor wenigen Wochen scheiterte an den Forderungen der Ex-Kurdirektorin. Sie wollte 50 000 Euro Abfindung, das lehnte die Gemeinde ab.

Fristlose Kündigung in eine fristgerechte umgewandelt

Am Donnerstag gab es einen weiteren Termin vor dem Schweriner Arbeitsgericht. Mittlerweile hatte die Gemeinde die fristlose Kündigung in eine fristgerechte umgewandelt. Allerdings, darauf wies das Gericht hin, sei auch in diesem Fall nicht wirklich sicher, ob diese Kündigung am Ende wirksam werden würde. Es bestünde durchaus die Möglichkeit, dass die Gemeinde gezwungen werde, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Doch diese Variante, darin waren sich Gemeinde und Claudia Hörl samt Anwalt einig, komme nicht infrage.

Einigkeit herrschte auch darin, dass das Arbeitsverhältnis beendet würde, die Frage sei nur, wie hoch die Abfindung sei. Die Gemeinde hatte ursprünglich 20 000 Euro geboten, wenn die Gegenseite die Kündigung zum 31. Dezember akzeptieren würde. Schließlich einigten sich beide Seiten auf einen Kompromiss.

Gutes Arbeitszeugnis und Dankesworte der Gemeinde

So erhält Claudia Hörl eine Abfindung in Höhe von 27 500 Euro (brutto), ihr Arbeitsverhältnis endet am 31. März, bis dahin erhält sie auch ihre Bezüge in Höhe von rund 5000 Euro brutto pro Monat weiter. Zudem erklärte sich die Gemeinde bereit, ihr ein Arbeitszeugnis mit der Note „gut“ auszustellen, das Zeugnis werde zudem mit einem Dank der Gemeinde für die geleistete Arbeit enden.

Im Wortlaut einigten sich beide Parteien zudem darauf, dass die Kündigung ausgesprochen worden sei, weil das Verhältnis zwischen Gemeinde und Claudia Hörl dermaßen zerrüttet gewesen sei, dass einige Fortsetzung nicht mehr gegeben sei. Die Zerrüttung habe jedoch keine der beiden Seiten zu verantworten, lautet die schriftliche Erläuterung in dem Zeugnis. Während Claudia Hörl dem Kompromiss bereits vor Gericht zustimmte, muss Raphael Wardecki sich noch das Votum der Gemeindevertretung holen. Zwar war ein Teil der Gemeindevertreter bei dem Gerichtstermin anwesend, sie stimmten der Entscheidung auch zu, aber der Beschluss des Gremiums ist zwingend notwendig.

Erste öffentliche Äußerung der Ex-Kurdirektorin

Kurdirektorin Claudia Hörl beim Spatenstich für die Dünenpromenade, der auch das Ende ihrer Karriere bedeuten sollte Quelle: Malte Behnk

Claudia Hörl äußerte sich nach dem Vergleich zufrieden mit dem Ergebnis. Die Kündigung selbst jedoch könne sie nicht nachvollziehen. Auch die Forderungen von einigen Gemeindevertretern, sie für die zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit Planungsfehlern beim Bau verantwortlich zu machen, sieht sie gelassen. „Ich habe keine eigenmächtigen Entscheidung getroffen“, betonte sie auf die konkrete Frage dazu.

Ihr Rechtsanwalt äußerte am Donnerstag die Hoffnung, dass im Nachgang des Arbeitsgerichtsprozesses auch die übrigen Forderungen zerschlagen werden. Man habe gemerkt, dass beide Seiten eine einvernehmliche Lösung wollen. Er geht davon aus, dass „aus dem Schadensersatzprozess nichts wird.“

Im Rahmen der Diskussion im Gerichtssaal wurde auch deutlich, dass die öffentliche Debatte um ihre Entlassung Spuren bei der Ex-Kurdirektorin hinterlassen hat. Die Jobsuche sei dadurch erheblich erschwert worden, sagte sie. „Wenn man öffentlich so verbrannt wird, dann ist das nicht gerade hilfreich. Und das gilt nicht nur für den Tourismusbereich.“

Aus ihrer Sicht hätte die Gemeinde auch anders agieren können. „Man hätte das niemals so hochkochen lassen müssen. Um den Arbeitnehmer zu schützen, hätte man diese Sache auch anders regeln können. Die Gemeinde hat schon gewusst, was sie da getan hat.“ Sie jedenfalls sieht die Kündigung nicht als gerechtfertigt an. „Ich habe in den achteinhalb Jahren in meinem Job alles für diesen Ort getan, und ich lasse mir nicht unterstellen, dass ich etwas zum Schaden der Gemeinde gemacht haben soll.“

Von Michael Prochnow