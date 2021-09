Boltenhagen

Vom Mittwoch an gibt es in Boltenhagen keine Postbank-Leistungen in der Postfiliale im Markant mehr. Durch die Zunahme an bargeldlosem Bezahlen sei die Nachfrage nach Bargeld extrem gesunken, erklärt die Postbank auf Nachfrage. Auch Markant-Mitarbeiterin Heike Stobke hat beobachtet, dass fast alle Kunden den Schalter nur zum Geldabheben oder -einzahlen genutzt haben. „Die meisten Kunden haben wir in den letzten Wochen informieren können“, berichtet sie. „Viele Urlauber haben erzählt, dass die Postbank bei ihnen zu Hause auch Standorte geschlossen hat.“

Per Cashback an der Supermarktkasse Geld abheben

Sie empfiehlt: „Ab 10 Euro Einkaufswert kann man an der Markant-Kasse bis zu 200 Euro gebührenfrei abheben.“ Postbank-Kunde Peter Henning kommt lieber noch ein letztes Mal an den Schalter. Er kann nicht sehen und muss sich nun erst einmal umstellen: „Für Blinde ist das nicht so einfach mit dem Online Banking“, berichtet er. Nicht alle Computerseiten seien barrierefrei. Münzen und Scheine könne er hingegen ertasten.

Standort rechnet sich nicht mehr

Einige Kunden haben kein Verständnis für die Entscheidung der Postbank. „Wir beenden unser Angebot in einer Filiale nur dann, wenn es sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt“, erklärt Post-Sprecher Hartmut Schlegel der OZ. Entscheidend sei hier vor allem die Art der nachgefragten Leistungen, nicht die Kundenfrequenz. Im Klartext: Mit reinen Serviceleistungen, wie Bargeld-Aus- oder Einzahlungen und Überweisungen, ist kein Geld zu verdienen, und das sogenannte „wertschaffende Neugeschäft“ zum Beispiel durch Abschlüsse und Nutzung von Bankprodukten war in Boltenhagen nicht genug nachgefragt.

Hier bekommen Sie künftig Postbank-Leistungen Einfache Postbank-Leistungen, wie Einzahlungen, Auszahlungen oder Überweisungen, sind in der Klützer Straße 1 (Post-Partner-Filiale im Eingangsbereich vom Rewe-Markt) in Grevesmühlen möglich. Kostenlos Geld abheben können die Kunden auch bei der Deutschen Bank in der August-Bebel-Straße 7 sowie bei der Shell-Tankstelle in der Lübecker Straße 25. Die nächste Filiale der Postbank mit Beratung und allen Leistungen finden Sie in der Mecklenburger Str. 18 in Wismar oder in Schwerin am Marienplatz 11.

Für Ein- und Auszahlungen müssen die Postbank Kunden künftig nach Grevesmühlen, für das Postbank-Komplettangebot nach Wismar fahren. Die Leistungen von Post und DHL bleiben in Boltenhagen unverändert erhalten.

Von Annabelle von Bernstorff