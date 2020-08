Klütz

Ein bisschen führte auch hier Corona Regie. Denn eigentlich war die Jubiläumsausstellung des Künstlerbundes schon im Mai geplant, seit Samstag. Es bleibt genug Zeit, die Schau anzusehen – sie läuft noch bis zum 11. Oktober.

Inhaltlich bestimmt der Umgang mit der Endlichkeit die Schau

Ungewollt geriet auch der Ausstellungstitel wie ein Corona-Kommentar, aber er war bereits im vergangenen Jahr entstanden. „Respice Finem“ bedeutet „Bedenke das Ende“ und nimmt zunächst Bezug auf das Lebensmotto von Hans Caspar von Bothmer (1656–1732), der Schloss Bothmer errichten ließ, aber die Fertigstellung selbst nicht mehr erlebte. „Was du auch tust, handle klug und bedenke das Ende“ – so lautet der vollständige Leitsatz – ist heute noch vieldeutig und weit auslegbar. Der Zusatz „play, stop, rewind“ soll das Bothmer’sche Hausmotto in die Gegenwart holen.

Anzeige

Zur Galerie „Respice Finem“ – Die Jubiläumsausstellung des Künstlerbunds Mecklenburg und Vorpommern zeigt Künstler mit ganz unterschiedlichen Handschriften

So kamen im der Endphase der Ausstellungskonzeption auch die Corona-Begleiterscheinungen wie Maskenpflicht, Quarantäne und Abstandsregeln ins Spiel, aber eine künstlerische Verarbeitung dessen wird wohl erst im kommenden Jahr sichtbar. Für die aktuelle Schau befassten sich teilnehmende Künstler mit Themen wie Leben, Tod, Endlichkeit und auch besonders mit dem verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur. Schirmherrin der Ausstellung ist übrigens Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die am Sonnabend um 14 Uhr zur Ausstellungseröffnung vor Ort war.

Weitere OZ+ Artikel

Schwesig würdigt die Kunst im MV

Bothmers Motto verpflichte heute, Kunst und Kultur auch in schwierigen Zeiten zu bewahren und zu ermöglichen, so Schwesig. „Gerade dadurch eröffnet sie Freiräume für Ideen, Alternativen und Austausch. Das ist unbedingt notwendig: für das Zusammenleben, für die Zukunft“, so die Ministerpräsidentin.

Damit nahm Manuela Schwesig auch die aktuelle Situation vieler Künstler in den Blick. Denn in den letzten Monaten seien leider auch viele Künstler und auch viele Kultureinrichtungen in existenzielle Not geraten. So verwies die Ministerpräsidentin auf den MV-Schutzfonds in Höhe von 20 Millionen Euro für Kunst und Kultur. „Natürlich können wir damit nicht alle Einbußen kompensieren. Aber wir leisten einen Beitrag, um die vielfältige Kulturlandschaft in unserem Land zu erhalten.“

Künstlerische Kommentare zum Thema Umweltzerstörung

Der Künstler Klaus-Dieter Steinberg hat sein Werk „Hinterlassenschaften“ genannt, eine raumhohe digitale Bildcollage, die einen Astronauten in einer fiktiven Marslandschaft zeigt. Obwohl der Heimatplanet Erde in Flammen aufgeht, hat der Astronaut seine Verhaltensmuster nicht geändert und hinterlässt auch auf dem Mars Zivilisationsmüll. Susanne Gabler und Petra Steeger haben zusammen das Werk „Look at me“ konzipiert. Die beiden Künstlerinnen kompilieren in ihrer Gemeinschaftsinstallation ganz unterschiedliche Fundstücke zu einem grotesk wirkenden Fabelwesen. Susanne Gabler hat weiterhin eine ortsbezogene Installation im Außenraum platziert, sie befasst sich mit dem Anstieg des globalen Meeresspiegels. Den menschengemachten Klimawandel kommentiert auch die Arbeit „Next Level Shit“. Janet Zeugner hat im Schlosspark ihre Installation „Unter den Rasen kehren“ ausgestellt – auch dies ist ein Kommentar zu Umweltzerstörung. Unter dem Kunstrasen liegen symbolisch Dinge, die wir gerne bewusst wegschieben oder unbewusst verdrängen, auch mal gerne unter den Teppich kehren. So finden sich viele künstlerische Kommentare zum Thema Umweltzerstörung.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Große Bandbreite: Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie, Video und Installationen

So gibt es im Schloss Bothmer und den Außenanlagen viele Orte und damit unterschiedliche Möglichkeiten für die beteiligten Künstler, das eigene Schaffen zu präsentieren – der westliche Pferdestall, die Kutschenremise, der Medienraum und schließlich der Schlosspark. Noch vielfältiger sind die künstlerischen Handschriften: In einer derart großen, vielfältigen und interessanten Werkschau zeigt der Künstlerbund Mecklenburg und Vorpommern Arbeiten, die eine immense Bandbreite haben: Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie, Video und Installationen. Fünf Themenkreise hat Kuratorin Petra Schröck für diese Ausstellung gebildet. 90 Bewerbungen von Künstlern hatte es für diese Schau gegeben, erläutert Schröck, wovon schließlich 48 ausgewählt wurden. Dazu gesellten sich zwei englische Künstler.

Eine junge Künstlergeneration wächst in Mecklenburg-Vorpommern nach

So hat der Künstlerbund Mecklenburg und Vorpommern eine große Jubiläumsschau auf die Beine gestellt, die sich auch was traut. Der Jahrgang 2020 ist ein sowieso ganz besonderer. „Bedenke das Ende“ – gemäß diesem Motto der Ausstellung schwebt ein Hauch von Melancholie über allem. Das liegt auch ein bisschen an der Corona-Krise, die in dieser Ausstellung mitschwingt. Die Vergänglichkeit ist natürlich auch den Künstlern bewusst. Aber künstlerischer Nachwuchs ist im Lande offensichtlich genug da. „Man kann die Fackel weitergeben“, sagt Sylvester Antony optimistisch, er ist in dieser Schau ebenfalls vertreten. Und eines beruhigt ihn sowieso im Umgang mit dem Thema Endlichkeit: „Die Kunst bleibt.“

„Respice Finem – play, stop, rewind“, 30. Landesweite Kunstschau 2020 des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern e.V. im BBK, Ausstellung auf Schloss Bothmer (23948 Klütz, Am Park), zu sehen vom 22. August bis zum 11. Oktober 2020, Öffnungszeiten: im August täglich von 10 bis 18 Uhr, im September dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, im Oktober dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Thorsten Czarkowski