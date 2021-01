Plüschow

Trübsalblasen war noch nie die Sache von Miro Zahra. Folgerichtig antwortet die Künstlerin, die im vergangenen Jahr das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow erfolgreich durch unruhige Corona-Gewässer navigierte, auf die Frage, was sie vom Jahr 2021 erwartet, gewohnt gelassen. „Was immer es bringen mag, wir werden einen Umgang damit finden.“

Der Vorstand des Förderkreises Schloss Plüschow hat für das Jahr 2021 Zahras Partner, den Künstler Udo Rathke, zum Leiter des Künstlerhauses berufen. Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin wird sich in diesem Jahr um ihre eigenen künstlerischen Projekte kümmern. Ab Herbst wird sie außerdem an der Hochschule Wismar im Bereich Grundlagenstudium Architektur, Innenarchitektur einen Lehrauftrag wahrnehmen. „Darauf freue ich mich.“, sagt sie. Dennoch werden das Schloss und seine künstlerischen Aktivitäten Teil von Zahras Leben bleiben. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des Förderkreises, ebenso wie Udo Rathke. Unter anderem wird sich Zahra im laufenden Jahr um die Einzelprojekte des Schlosses, wie das Kinder- und Jugend-Talentcamp und, wenn möglich, auch um die Lehrerweiterbildung in Sachen Kunst kümmern.

Jubiläum mit Hindernissen

Dass das Jahr 2020 eine enorme Herausforderung barg, die es weiterhin zu meistern gilt, solange die Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen andauern, streitet Zahra nicht ab. „Zunächst war da bei uns, wie bei den meisten Menschen wohl, eine große Verunsicherung.“, sagt sie. Hinzu kam, dass das vergangene Jahr für das Schloss ein ganz besonderes Jahr war. Große Ausstellungen und Veranstaltungen zum 30. Geburtstag der international bekannten Kulturinstitution waren geplant. Einiges konnte nicht stattfinden, anderes fand statt, musste aber, was die Konzeption anging, komplett umgedacht werden.

Die verstärkte Nutzung der virtuellen Begegnungs- und Ausdrucksmöglichkeiten, die die Pandemie erzwungen hat, versteht Zahra einerseits als kreative Chance. Auch wenn andererseits eine dauerhafte Fokussierung überwiegend darauf, für die Betreiber des Künstlerhauses nicht in Frage käme. „Als Erweiterung und Ergänzung unseres Wirkungsradius wird es auch nach dem Abklingen der Pandemie gut funktionieren“, glaubt sie.

Schloss Plüschow 2021: Ausstellungen & Events 24. April 2021, 19 Uhr, Lesung Gerhard H. Ehlers „IKARUS – Gunther Plüschow. Ein Leben auf drei Kontinenten“ 16. Mai bis 13. Juni 2021 (Eröffnung am 15. Mai um 17 Uhr) Ausstellung mit Werken von Stipendiatinnen und Stipendiaten der Jahre 2019 und 2020 11. Juli bis 15. August 2021 (Eröffnung am 10. Juli um 17 Uhr) Ausstellung: MULTILAYER- Zeitgenössische abstrakte Malerei, in Kooperation mit der Stiftung Konkrete Kunst, Soest 5. September bis 3. Oktober 2021 (Eröffnung am 4. September um 17 Uhr) Ausstellung: Hier & Jetzt 2021, Werke von Nominierten und der Preisträgerin des Nachwuchskunstpreises Mecklenburg-Vorpommern 2020 20. November 2021, 15 bis 18 Uhr, Open Studios, Tag der offenen Tür bei den diesjährigen Stipendiatinnen und Stipendiaten des Künstlerhauses (Unter Vorbehalt)

Nachwuchskunstpreis und Talentcamp digital

Unter anderem wurde der Nachwuchskunstpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern an die Preisträgerin 2020, die Neubrandenburger Künstlerin Rico., per Videokonferenz verliehen. Die Kunststipendiatinnen des Schlosses, die von September bis Dezember in den Ateliers des Künstlerhauses in Plüschow arbeiteten, und ihre Projekte wurden mit kleinen Videofilmen vorgestellt, die nach wie vor auf der Webseite des Schlosses abrufbar sind.

Das Talentcamp für künstlerisch begabte Kinder und Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern, das traditionell in der letzten Woche der Sommerferien stattfindet, erlebte 2020 seine digitale Premiere. Die jungen Künstler und Künstlerinnen konnten sowohl ihre Arbeitsaufgaben, als Anregungen und Anweisungen der Kursleiter per Internet erhalten.

Virtueller Kunst-Dialog

Im Moment denkt Zahra darüber nach, einen virtuellen Kunst-Schloss-Dialog zu etablieren. Ein regelmäßiges Format, zu dem Gäste eingeladen werden, in dem über Kunst, Künstler, Projekte öffentlich diskutiert werden kann. Wichtig jedoch sei, sagt sie, dass es irgendwann auch wieder analog wird. „Begegnungen mit körperlicher Nähe sind nicht zu ersetzen. Das haben wir im Sommer 2020 gesehen, als es die Möglichkeit gab, zu kommen, um sich Ausstellungen anzusehen und an Veranstaltungen teilzunehmen. Die Resonanz war überwältigend.“

Ateliers im Schloss ausgebucht

Zurzeit sind alle Ateliers im Schloss belegt. Und auch bereits für das gesamte Jahr sind die Ateliers komplett gebucht. „Alle Künstler und Künstlerinnen, die zurzeit hier arbeiten, sind getestet und halten sich innerhalb des Hauses und auch, wenn sie draußen unterwegs sind, an die geltenden Regeln.“, erklärt Zahra.

Ob der traditionelle Ostermarkt in diesem Jahr wieder stattfinden kann, bleibt noch abzuwarten. Ebenso, wie die für dieses Jahr bereits geplanten Veranstaltungen und Ausstellungen umgesetzt werden können, – ob digital oder analog. Passieren jedenfalls wird etwas auf Schloss Plüschow. „Den Kopf in den Sand stecken“, sagt Zahra, „kommt nicht in Frage.“

Von Annett Meinke