Eigentlich fand sie die Farbe Pink immer „ganz furchtbar“, sagt Liza Dieckwisch. Interessant, vor dem Hintergrund, dass in dem Atelier, das die Düsseldorfer Künstlerin Anfang Oktober im Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow in Nordwestmecklenburg bezogen hat, im Moment ziemlich viel Pink von den Wänden grüßt. Und auch der Schal um den Hals der Künstlerin und die Wollmütze, die sie trägt, sind pink – der Schal zumindest teilweise.

Dieckwisch erklärt, dass sie irgendwann dachte, dass es gar nicht die Farbe selbst sei, die solche Abneigung in ihr hervorrufe, sondern die Attribute, mit denen sie vor allen Dingen verbunden scheint: mädchenhaft zart, niedlich, zuckrig. Der Zugang, über den sich Dieckwisch dem schrillen Rosa schließlich näherte, heißt Elsa Schiaparelli. Schiaparelli war eine italienisch-französische Mode-Designerin, die von 1890 bis 1973 lebte und im Paris der 1930er Jahre zu Ruhm gelangte. Schiaparelli machte Kunst zur Mode und erfand unter anderem ein spezielles mit der Farbe Purpurrot vermischtes „shocking pink“.

Damit operiert nun auch die Düsseldorferin, die von der Malerei kommt und ihre Kunst als „prozesshaft“ beschreibt. „Mich interessiert es, so mit dieser Farbe zu arbeiten, dass eher das ein wenig Ekelhafte, Aufdringliche daran im Vordergrund steht.“ Dieckwisch arbeitet dabei nicht nur mit Farbe auf Leinwänden, sondern mit verschiedenen Materialien, wie unter anderem Silikon oder auch Lebensmitteln.

Kontakteinschränkungen auch für die Stipendiatinnen

Dieckwisch und ihre vier Kolleginnen, die aus China, Korea, Litauen und Deutschland kommen und noch bis Ende Dezember im Schloss leben und arbeiten, sind aufgrund der derzeitigen Corona-Lage untereinander im Kontakt eingeschränkt. Auch mit Künstlerhausleiterin Miro Zahra, die normalerweise gern mit „ihren Stipendiaten“ in engem Austausch steht, ihnen die Umgebung näherbringt, gemeinsam mit ihnen kocht, ist Kontakt nur auf Abstand möglich. Vieles ist anders in diesem Jahr – doch auf Schloss Plüschow ist man froh, dass überhaupt Kunststipendiaten da sein können.

Ein wenig ungewohnt findet die Bremer Künstlerin Miriam Laage, die im Schloss das Atelier gegenüber von Dieckwisch bewohnt, die derzeitige Situation. Ihr fehle einerseits die Anregung von außen, auch der persönliche Kontakt zu Familie und Freunden, die sie normalerweise auch während des dreimonatigen Aufenthalts von Oktober bis Ende Dezember gern in Plüschow besucht hätten. Andererseits, sagt sie dann, „ist es aber auch interessant, so ganz allein zu sein.“ Laage lebt in Bremen in einer Wohngemeinschaft. In Plüschow hat sie ein riesiges Atelier und einen sich gleich nebenan befindenden Schlaf- und Lebensraum ganz für sich zur Verfügung.

Miriam Laage, Künstlerin aus Bremen, Artist in Residence des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow, im Herbst 2020 in ihrem Atelier im Schloss. Laage arbeitet unter anderem an einer Installation mit sogenanntem „Totholz“ aus dem das Schloss umgebenden Wald. Quelle: Annett Meinke

Die Bremerin, die oft installativ und mit dem, was sie jeweils vor Ort vorfindet, arbeitet, streift derzeit meist allein durch Plüschow und seine waldreiche Umgebung. In ihrem Atelier finden sich Äste und Zweige, die sie mitgenommen und auf eine Weise arrangiert hat, dass sie fast etwas von einer schamanischen Aufstellung ausstrahlen. Diese Assoziation findet Laage interessant. Das Wort Schamane kommt aus dem Sibirischen, konkret aus der mandschu-tungusischen Sprache, und bedeutet: „Jemand, der weiß“. Schamanen sind Grenzgänger, die in der Lage sind, auf der Linie zwischen den Dimensionen zu wandeln, um Informationen aus der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft und umgekehrt zu transportieren.

Digitaler „Tag der offenen Tür“

Weil aufgrund des Corona-Teil-Lockdowns in diesem November kein „Tag der offenen Tür“ und keine persönliche Begegnung von Besuchern mit den Kunst-Stipendiatinnen möglich sein wird, hat sich Künstlerhausleiterin Miro Zahra etwas einfallen lassen. „Wir haben Wismar TV beauftragt, fünf Porträt-Videos von den Künstlerinnen anzufertigen. Die werden wir am 21. November online auf unserer Webseite präsentieren, sozusagen ein digitaler Tag der offenen Tür. Wir laden alle Interessierten an, uns digital zu besuchen.“

Gemeinsam mit Liza Dieckwisch und Miriam Laage werden noch bis Ende Dezember die Künstlerinnen Boohri Park aus Südkorea, Meng Zhang aus China und Agné Juodvalkyté aus Litauen im Schloss leben und arbeiten.

Von Annett Meinke