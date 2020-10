Plüschow

Sie brauchten ein paar Tage, um sich einzugewöhnen, auf Schloss Plüschow, die diesjährigen fünf Kunststipendiatinnen. Für Boohri Park (35), die aus Südkorea stammt und in Berlin lebt, war die Ruhe, die im und um das Mecklenburgische Künstlerhaus herrscht, zunächst ein „Schock“, wie sie lachend bekennt. Doch sie sei, dabei sich mehr und mehr einzufinden und habe auch bereits ein paar grobe Ideen für die künstlerischen Projekte im Kopf, an denen sie bis Ende Dezember in Plüschow arbeiten will. „Meine Installationen sind oft auf die Architektur und den Raum bezogen.“

Agné Juodvalkyté – 32, aus Litauen, lebt in Berlin – ist gerade von einem Aufenthalt mit Kunststipendium in Dänemark zurückgekehrt. Sie hatte, wie sie sagt, bereits in den vergangenen Wochen „Natur pur“. Wenn Juodvalkyté von sich als Künstlerin spricht, sagt sie, bezeichne sie sich normalerweise als Malerin. Sie arbeite jedoch nicht nur mit Farbe, sondern beziehe verschiedene Materialien in ihre, oft auch installativen Arbeiten mit ein, zum Beispiel die Kleidungsstücke ihrer Großmutter und Pflanzen.

Dass auch Künstlerhausleiterin Miro Zahra noch alte Kleidungsstücke ihrer Vorfahren, unter anderem auch Hochzeitsschuhe ihrer Großmutter aus dem Jahr 1920, besitzt, begeistert die Litauerin. Normalerweise, sagt sie, hätte sie gern die Kontrolle über den künstlerischen Prozess. Sie wäre auch mit Plänen gekommen. Doch mit einer neuen Umgebung und neuen Menschen, kämen manchmal auch neue Anregungen und Pläne würden sich ändern.

Nirgends sicherer vor Pandemie als im Schloss

Zahra drückte ihre Freude aus, die Kunststipendiatinnen auf Schloss Plüschow auch in Pandemiezeiten begrüßen zu können: „Doch, letztlich, wo könnte man die schwierige Zeit besser überbrücken, als im Ländlichen, mit viel Natur und wenig Menschen, zu denen man auch noch leicht ausreichend Abstand halten kann.“

Jede der fünf Frauen wird bis Ende Dezember im Schloss leben und arbeiten, in einem der großen Ateliers mit den riesigen Fenstern – ganz genauso wie ihre Vorgänger und Vorgängerinnen, die Kunststipendiaten aus den vergangenen Jahren. Zahra stimmte die Frauen auf der Veranda des Schlosses auf das Lebensgefühl in diesen Ateliers ein: „Es ist, als würde man inmitten der Natur und dem nordischen Licht leben, und gleichzeitig hat man es warm. Luxus, den man früher im Winter im Schloss nicht hatte, weil die Räume schwer zu beheizen waren. Seitdem die Fenster energetisch erneuert wurden, bleibt die Wärme endlich in den hohen Räumen.“

Klare Sicht auf den Mond

Meng Zhang – 36, aus China, lebt derzeit in Karlsruhe – sprach von dem Mond über dem Schlosspark und dem Schloss, der ihr bereits aufgefallen war, den sie sonst in solcher Klarheit in seiner Veränderung aufgrund der Lichtverschmutzung der Städte, in denen sie lebe, nicht sehen könnte. Zhang zeichnet vor allen Dingen, möchte sich aber in Plüschow auch mit Druckverfahren beschäftigen.

Liza Dieckwisch aus Düsseldorf berichtete, dass sie in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist, „kleiner als Plüschow und weiter von der nächsten Bahnstation entfernt“. Für ihre Zeit im Schloss hat sie keine konkreten Ideen mitgebracht. Sie will sich ganz bewusst von der Umgebung inspirieren lassen und von den Räumen, die sie umgeben. Dieckwisch arbeitet mit Farbe, Silikon, Stoffen.

Die Bremerin Miriam Laage hingegen, die den Wechsel zwischen Stadt und Land liebt, kommt mit relativ konkreten Ideen nach Plüschow. „Ich arbeite bezogen auf den Raum, mit Mitteln der Bildhauerei und Fotografie und werde den künstlerischen Dialog suchen. Mit allem, dem ich hier vor Ort begegne, im Schloss und darum herum, in der Region, mit den Menschen der Gegend, mit den anderen Künstlerinnen.

„Tag der offenen Tür“ noch nicht sicher

Ob auch in diesem Jahr ein „Tag der offenen Tür“ stattfindet, an dem die Künstlerinnen in ihre Ateliers einladen, konnte Zahra noch nicht sagen. „Das hängt vom Infektionsgeschehen ab.“ Geplant sei, die fünf Künstlerinnen und ihre Arbeit auf der Webseite des Schlosses in kleinen Videos vorzustellen. Vielleicht wird es im Dezember auch einen virtuellen Rundgang durch die Ateliers der Künstlerinnen geben, um die in Plüschow entstandenen Arbeiten zumindest auf diese Weise zu präsentieren.

