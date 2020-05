Künstlerhaus Schloss Plüschow hat über Stipendien entschieden

Plüschow

Die fünf Stipendiaten für das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow in diesem Jahr stehen fest. Eine Fachjury unter Leitung von Künstlerhausleiterin Miro Zahra hat sie in drei Durchgängen aus gesamt 176 Künstlerinnen und Künstlern ausgewählt, die sich um einen dreimonatigen Aufenthalt von Oktober bis Dezember beworben hatten.

Künstler aus Südkorea , China und Deutschland

Die Aufenthaltsstipendien gehen an: Liza Diecwisch aus Deutschland, Agnè Juodvakytè aus Litauen, Miriam Laage aus Deutschland, Boohri Park aus Südkorea und Meng Zhang aus China.

„Es lagen uns weitaus mehr Bewerbungen vor als in den vergangenen Jahren“, erklärte Zahra. „Die künstlerische Qualität der Arbeiten und Ideen, die der Fachjury präsentiert wurden, war dabei wieder enorm hoch.“

Bei der Auswahl der Stipendiaten, so Zahra weiter, sei neben den Qualitätsmaßstäben bezüglich der künstlerischen Arbeitsweise und vorgeschlagenen Kunstprojekte auch Wert auf eine offene und innovative Arbeitsweise gelegt worden, die darauf verweise, dass die Künstlerinnen und Künstler sich auf die gegebene Situation in Schloss Plüschow gut einlassen können.

„Wir erwarten wie immer, dass Synergieeffekte während des Aufenthaltes bei uns entstehen. Besonderer Wert bei der Auswahl wurde auch auf den Leitgedanken der Internationalität des Programms unseres Künstlerhauses gelegt.“

Reisestipendien für bildende Künstler aus MV

Auch im Corona-Jahr 2020 führt das Schloss sein partnerschaftliches Austauschprogramm mit den Künstlerhäusern VCCA in den USA, dem Atelierhaus Salzamt in Linz in Österreich und dem Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf (bei Regensburg) weiter.

Die Jury wählte folgende Künstlerinnen und Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern für einen einmonatigen Studienaufenthalt in den Partner-Künstlern in diesem Jahr aus: Marike Schreiber für das Künstlerhaus Salzamt Linz, Österreich, Gruppe Schaum ( Tim Kellner & Alexandra Lotz) für das Art in Residency Centre, VCCA, Virginia USA, Roman Schöne für das Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf.

Die Arbeitsaufenthalte der Mecklenburger Künstlerinnen und Künstler werden in den Monaten September und Oktober 2020 wie geplant – vorausgesetzt, die Lage wegen der Corona-Pandemie normalisiert sich weiterhin – realisiert.

Von Annett Meinke