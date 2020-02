Künstlerhaus schloss plüschow schreibt stipendien aus

Plüschow/Upahl

Das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow schreibt für das Jahr 2020 wieder Stipendien aus – drei Reisestipendien für bildende Künstler und Künstlerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern für befreundete Künstlerhäuser in den USA, Österreich und Süddeutschland und fünf dreimonatige Arbeitsstipendien im Schloss Plüschow.

Zu den Reisestipendien

Das internationale Künstlerhaus Virginia Center of Creative Arts in Virginia in den USA (VCCA) ist ein langjähriger Partner für den Künstleraustausch mit Schloss Plüschow. Künstler aller Sparten, aus den USA und aus aller Welt arbeiten in den Studios des VCCA, das sich auf dem Gelände einer ehemaligen landwirtschaftlichen Farm befindet. Die Höhe des Reisestipendiums als Zuschuss zu Reise- und Aufenthaltskosten beträgt 1 500 Euro und bezieht sich auf die Monate September/Oktober 2020.

Das Atelierhaus Salzamt in Linz in Österreich ist eine neu geschaffene Kultureinrichtung der Stadt Linz in zentraler Lage an der Donau. In neun Ateliers arbeiten gleichzeitig internationale und österreichische Künstler. Die Höhe des Reisestipendiums als Zuschuss zu Reise- und Aufenthaltskosten beträgt 1 000 Euro und gilt für den Oktober dieses Jahres.

Das internationale Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf befindet sich in der malerischen Region der Oberpfalz in der Nähe von Regensburg. Zum Künstlerhaus gehören eine historische Villa mit modernem Studiokomplex bestehend aus Atelier- und Wohnräumen, sowie eine Druckgrafikwerkstatt. Die Höhe des Reisestipendiums als Zuschuss zu Reise- und Aufenthaltskosten beträgt in diesem Fall 900 Euro. Der Aufenthalt in Linz ist für September 2020 geplant.

Waren im vergangenen Jahr (2019) Arbeitsstipendiaten auf Schloss Plüschow: Heekeun Kim (v.l.), Dana Engfer, Guillaume Durrien, Hyunjeong Ko und Robert Czolkoß. Quelle: Annett Meinke

Bewerbungsunterlagen Reisestipendien

Bewerbungen bestehen aus einer formlosen Bewerbung, einem Lebenslauf, der den künstlerischen Werdegang schildert und Arbeitsproben in gedruckter Form (Größe A4), maximal 20 Seiten. Bei Katalogen, die eingereicht werden, muss es sic um Einzelkataloge handeln, also um Kataloge, die explizit den Arbeiten der Bewerberin, des Bewerbers gewidmet sind. Eingereichtes Videomaterial ist in Form einer DVD beizulegen. Außerdem bittet die Leitung des Künstlerhauses Schloss Plüschow um die Beilegung von ausreichend Rückporto.

Die Bewerbungsunterlagen für die Reisestipendien sind bis zum 15. April 2020 auf postalischem Wege einzureichen. Eine Bewerbung per E-Mail ist nicht möglich. Die Entscheidung der Jury wird voraussichtlich Mitte Mai getroffen.

Miro Zahra (l.), Leiterin des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow mit Dana Engfers, Stipendiatin 2019. Quelle: Annett Meinke

Stipendien für den Arbeitsaufenthalt im Schloss

Das Mecklenburgische Künstlerhaus vergibt fünf dreimonatige Arbeitsstipendien für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2020. Das Stipendium ist an einen Arbeitsaufenthalt während dieser Zeit im Schloss Plüschow gebunden. Vergeben werden die Stipendien durch die Fachjury des Künstlerhauses.

Im Schloss befinden sich fünf Gastateliers in der Größe von circa 80 bis 100 Quadratmeter, bestehend aus jeweils einem großzügigen Arbeitsraum und einem Wohnraum. Die Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 1 000 Euro. Die Ausschreibungsunterlagen für diese Stipendien können unter www.plueschow.de heruntergeladen werden. Bewerbungen müssen auch in diesem Fall bis zum 15. April 2020 eingegangen sein.

Adresse: Mecklenburgisches Künstlerhaus Schloss Plüschow, Ortsteil Plüschow, Am Schlosspark 8, 23936 Upahl

Telefon: 0049(0)3841 6174-0 E-Mail: mail@plueschow.de

Von Annett Meinke