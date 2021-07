Rüting

Der kleine Anton (4) ist ein bisschen schüchtern, doch sein Softeis hat er schon aufgeschleckt. Auch sein Bruder Oskar (7) hat den Ausflug mit Mama Johanna und Oma Kerstin nach Rüting zu Horns Gasthaus – das für sein Kult-Softeis nach altem DDR-Rezept bekannt ist – genossen. Obwohl Oskar früher, wie seine Mutter verrät, gar nicht der große Eis-Fan war. Kaum vorstellbar. Schließlich schmeckt das Softeis in Rüting nicht nur wirklich fantastisch, es ist auch bereits lange Tradition in dieser Gadebuscher Familie nach Rüting zum Eis schlecken zu fahren. „Schon zu DDR-Zeiten sind wir hierher gekommen“, sagt Kerstin Krüske-Timm.

Das zu hören, freut Harald Horn (51), den Inhaber von Horns Gasthaus. Seine Mutter Birgid Ehlers hatte vor vielen Jahren mit ihrem damaligen Mann – damals hieß sie noch Horn – die kleine Gaststätte gegründet. Das war im Jahr 1988. Als noch niemand daran dachte, dass nur ein Jahr später die Mauer zwischen West- und Ostdeutschland ins Wanken geraten und schließlich dann komplett verschwinden würde.

Osten mit Charme

Horns Gasthaus, das zu Anfang Horns Eiscafé hieß, ist eines der wenigen Lokalitäten dieser Art aus DDR-Zeiten in der Region um Grevesmühlen herum, das in seiner Ursprünglichkeit überlebt hat. Nicht nur wegen seines beliebten Softeises, auch wegen der gutbürgerlichen Küche, die besonders bei Einheimischen, aber auch bei Touristen beliebt ist. Hier gibt es noch richtiges Bauernfrühstück oder hausgemachte Rouladen zum Beispiel.

Horns Gasthaus hat diesen speziellen Ost-Charme, wie man ihn tatsächlich nicht mehr so häufig findet. Alles ist ausgesprochen ordentlich, sauber und liebevoll instandgehalten, innen und außen. Rustikale Deko und Blumen schmücken die Terrasse. Früher war Harald Horns Mutter für diese Dinge verantwortlich, jetzt ist es seine Lebenspartnerin Carmen Wrobel (56), die sich fürsorglich um alles kümmert, auch kocht und Eis verkauft. Kurz bevor Corona ausbrach, gab sie ihren alten Beruf als Kindergärtnerin auf und stieg mit ins Geschäft ein.

Mal ist es voller, mal etwas leerer – doch in Horns Gasthaus in Rüting ist immer etwas los, seit endlich wieder offen ist. Und das nicht nur wegen dem in der Region berühmten DDR-Kult-Softeis. Quelle: Annett Meinke

Ohne Carmen läuft nix

Ohne Carmen würde es nicht so laufen, wie es läuft, sagt Harald Horn. Er ist dankbar für das, was seine Freundin leistet. „Aber sie macht es auch wirklich gern, man spürt das“, sagt er. Wie immer, wenn in einem Geschäft etwas von einer Generation an die nächste übergeht, muss das genau besprochen werden. Birgid Ehlers hält sich inzwischen aus allen Entscheidungen, die das Gasthaus und seine Führung betreffen, raus. Jedoch unterstützt sie ihren Sohn noch bei der Buchhaltung.

Das ist wichtig für Harald Horn, der auch noch als Hausmeister in Roxin arbeitet. In Corona-Zeiten, sagt er, war der Job seine Rettung. Auch, dass das Gasthaus ihm gehört, er keine Pacht oder Miete an irgendjemanden zahlen musste, war ein Pluspunkt. Seine „Crew“, wie er seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nennt, musste er lange in Kurzarbeit schicken. Und auch wenn es ihm leid tat, all die Nachfragen am Telefon im Frühjahr so lange abschlägig zu bescheiden, die am liebsten schon viel eher wenigstens den Eisverkauf wieder geöffnet gesehen hätten – es war einfach nicht eher machbar, sagt er.

Horns Gasthaus in Rüting Gegründet wurde Horns Gasthaus als Horns Eiscafé im Jahr 1988 in Rüting. Birgid Horn, die wirklich mit „d“ hinten geschrieben wird, und ihr Mann, den sie in Dassow kennenlernte, – sie kam ursprünglich aus Berlin – zogen gemeinsam nach Rüting und gründeten das Unternehmen. Nach dem Tod ihres Mannes und späterer Wiederheirat führte Birgid Ehlers das Geschäft weiter bis zum Jahr 2017. Zu diesem Zeitpunkt übergab sie es an ihren ältesten Sohn Harald Horn. Drei Kinder hat Birgid Ehlers insgesamt, einen weiteren Sohn, der ab und an im Gasthaus mithilft, und eine Tochter.

Jeden Tag offen – ab 10 Uhr

Doch seit dem Herrentag im Mai läuft es in Rüting nun wieder. Der traurige Smiley, der vor dem Gasthaus, direkt an der Schweriner Landstraße, die durch Rüting führt, aufgestellt war, ist verschwunden und kommt, wenn es nach Harald Horn geht, hoffentlich nie wieder. Das warme Wetter in diesem Sommer, sagt Horn, spielt ihm in die Karten. „Viele Menschen, die kommen, sind so dankbar und zeigen das auch“, sagt er. Viele sind Stammkunden, wie die Krüske-Timms aus Gadebusch. Viele kommen auch aus Schwerin, auf dem Weg nach Boltenhagen, halten an, um ihr Eis zu schlecken oder Mittag zu essen.

An sieben Tagen in der Woche ist Horns Gasthaus offen, ab 10 Uhr morgens. Schluss ist dann, wenn sich abzeichnet, dass nicht mehr viel passiert. Das kann mal etwas vor 19 Uhr sein, mal auch später. Das Wetter spielt dabei auch eine Rolle, sagt Horn.

Catering läuft auch wieder an

Auch der Catering-Service des Gasthauses nimmt wieder an Fahrt auf, jetzt, wo private Feiern endlich wieder erlaubt sind. Wie es nach diesem Sommer wird, wagt sich Harald Horn, zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorzustellen. Er hofft, dass es nicht wieder zu einem Lockdown kommt und wenn, dass es dann weniger Wirrwarr und klarere Politiker-Entscheidungen gibt.

