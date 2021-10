Klütz

Die 7. Klützer Kultournacht hatte gerade begonnen, da gab es bereits den ersten Gewinner. Die zehnjährige Carlotta wusste, dass gegenüber der Katholischen Kirche der neue Sportplatz gebaut wird. Es war die richtige Antwort auf die erste der fünf Fragen von Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG). Dafür bekam Carlotta von ihm in Form eines Bändchens eine Eintrittskarte geschenkt.

Neben den anderen Fragestellungen, unter anderem zum Wahrzeichen von Klütz, lobte das Stadtoberhaupt bereits bei der Eröffnung die Organisatoren, die nach seiner Aussage ein Programm mit noch mehr Veranstaltungen als in den Vorjahren zusammengestellt hatten. Und das in immer noch Corona-Zeiten.

Nicht nur an dem Nasen- und Mundschutz der Besucher in den Räumen war das zu sehen. Die Bändchen zur Teilnahme gab es nur für Geimpfte, Genese oder Getestete. Außerdem wies Mevius noch einmal darauf hin, dass sich alle an die Corona-Bestimmungen halten sollten. Schließlich wolle man nicht, dass Klütz in ein paar Tagen in der Presse steht, weil es hier Corona-Fälle gab.

Die Besucher schienen sich an den strengen Regeln nicht zu stören. Edith Finger zum Beispiel freute sich, dass in Klütz während der Pandemie so etwas stattfindet. Sie lebt in der Pflanz und verbringt gerade ihren Urlaub in Boltenhagen. Als sie von der Veranstaltung erfuhr, machte sie sich gleich auf den Weg. Und war gleich an der ersten Station begeistert: In der Galerie „La Cantinita“ boten Ana Sojor und Dieter Klockenbusch als Celloduo „Yesca“ ein Programm aus Tango, Klassik und Romantik dar.

Griffe aus geschreddertem Kunststoff

Silke Kaßner war aus Hamburg angereist, zusammen mit ihrer in Klütz lebenden Mutter Petra Kaßner fanden sie nichts dabei, in den Räumen Masken zu tragen und sich an Corona-Regeln halten zu müssen. Schließlich hebe man sich längst daran gewöhnt. Beide fanden es super, dass es in Klütz diese Veranstaltung gab. Als sie das sagten, hatte ihnen Janos Freuschle von der Messermanufactur Facto gerade demonstriert, wie er Kunststoff aus Bechern und anderen Dingen schreddert. Aus diesem recycelten Material stellt er Griffe für seine hochwertigen Messer her.

Zur Galerie Eindrücke von der Kultournacht

Und während Freuschle das draußen neben der Alten Molkerei vorführte, zeigten drinnen im oberen Bereich der Produzentengalerie die Wismarer Goldschmiedemeisterin Jutta Kross und ihre Gesellin Lynea-Marie Zech unter anderem, wie Fassungen für Steine hergestellt werden. Einige Besucher standen um sie herum und wollten ihre Arbeitsweise ganz genau verfolgen. Das galt auch für die Lübecker Sarah Pawlowski und Alf Wandenelis, die für ihre Bilder originale Rügener Kreide verwenden, die sie dazu zuerst in ein Ölbett legen. „Das interessiert mich sehr, weil das noch echtes Handwerk ist“, so Besucher Gerhard Brandstädter aus Damshagen. Die Kultournacht fand er super.

Kreativ sein durfte auch der Nachwuchs. Unter Anleitung von Pia Schröder ließen Kinder in der Keramikwerkstatt Jacobsen kleine Eulen entstehen. Außerdem nahmen sie im Garten des Literaturhauses „Uwe Johnson“ an Experimenten teil, die Lara Töpper, Leiterin der Stadtbibliothek, und Paula Tattermusch, mit ihnen durchführten. Dabei staunten sie, dass beim Eintauchen eines Blattes Papier in Wasser dieses nicht nass wurde. Der Trick daran: Die Bärlappsporen verhindern das.

Ähnlich gut besucht wie der Garten waren auch die oberen Räumlichkeiten des Literaturhauses, wo Anders Orth mit seinem Theater Lila Lindwurm als Clown und Musiker die Kids begeisterte. Bei „Monsterquatsch und Wackelzahn“ bekamen die Mädchen und Jungen Instrumente die Triangeln und Trommeln von Orth, so dass sie selbst Teil der Aufführung wurden. Um die Abstände einzuhalten, mussten einige Plätze frei bleiben. Aber auch das störte kaum jemanden. Denn wenig später gab es eine Wiederholung dieses Theaterstücks.

Lichtinstallationen an drei Standorten

Statt Clownerie wurden die Besucher auf Schloss Bothmer in eine Welt der Zauberei entführt. Der Magier Johannes Giertz aus Neubrandenburg zauberte erst mit den Kindern Riesenschlangen, ließ anschließend in einer weiteren Show mit Erwachsenen Tücher verschwinden und versetzte einige von ihnen in Hypnose. Außerdem traf Erzählerin Birte Bernstein mit ihren Geschichten den Nerv der kleinen und großen Besucher.

Schlossleiterin Nadine Schmidt: „Über den Sommer konnten wir ja Erfahrungen dazu sammeln“, über die Auflagen im Rahmen der Kultournacht. Quelle: Frank Söllner

„Auch diese Veranstaltung war sehr gut besucht“, sagte Museumsleiterin Nadine Schmidt. Probleme mit den Corona-Regeln gab es nicht. „Über den Sommer konnten wir ja Erfahrungen dazu sammeln“, so Schmidt, die auch auf die Aktionen im Schlosspark hinwies. Zauberhafte Lichtinstallationen und eine Lasershow hatte hier der a zwölfköpfige Freundeskreis „Dekoholiks“ aufgebaut. „Das machen wir jetzt seit sieben bis acht Jahren“, sagte Sena Kunz.

Auch die Installationen an der Alten Molkerei und vor der Marienkirche stammten von „Dekoholiks“, die übrigens aus dem Klützer Winkel stammen. Im Gotteshaus ging es übrigens ähnlich abwechslungsreich zu. Neben den beiden Turmführungen, an denen insgesamt 55 Menschen teilnahmen, bekamen die Besucher von der Gemeindepädagogin Marie Leubner unter anderem Triangeln, Trommeln und Rasseln, mit denen sie dessen Klänge in der Kirche erforschen durften.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pastorin Pirina Kittel freute sich über den großen Zuspruch zu den Angeboten in der Kirche. Sie nannte die Kultournacht eine tolle Gemeinschaftsaktion für die Region und das leichte Hinterland, das ihrer Ansicht nach solche besonderen Höhepunkte braucht. Das sah auch Hannes Palm als Vorsitzender des Klützer Heimatvereins so. In der Heimatstube hielt er einen Vortrag über den ehemaligen Klützer Schützenverein. Auch dieser war gut besucht. Natürlich mit Masken und unter Einhaltung der Corona-Vorschriften. Es war in Klütz bereits die zweite Kultournacht in den Zeiten der Pandemie. Zur Registrierung der Besucher war für diese Veranstaltung sogar eine eigene Luca-App eingerichtet worden.

Von Dirk Hoffmann