Kultur Gut Dönkendorf zeigt Liederabend auf Youtube: Video hier online

Dönkendorf

„Sehnsucht im Frühling“ heißt ein Liederabend, den Ilja Pril und Monika von Westernhagen vorbereitet hatten. Stattfinden sollte der am 26. März in Dönkendorf. Coronabedingt fällt er aus. Musikliebhaber müssen aber nicht vollends auf Kultur verzichten, denn die Veranstalter bieten zumindest ein digitales Fenster zum Konzert an.

Der Pianist und die Sängerin haben ihr Programm gefilmt und bei Youtube veröffentlicht. Wer auf die Homepage des Gutes Dönkendorf, www.kultur-gut-doenkendorf.de, ins Internet geht, findet dort den Link zum Video.

Lieder von Schubert, Brahms und Tschaikowsky

In dem kleinen Konzert kommen Lieder von Schubert, Brahms und Tschaikowsky zur Aufführung. Monika von Westernhagen sagt dazu: „Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Livekonzert, aber vielleicht besser, als gar nichts?“

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sie sich über eine Spende an den Verein freuen würden. Die weitere Planung für das Konzertjahr sei ungewiss, aber zwei Termine betrachten sie dennoch als festgelegt.

Teilnahme an „Kunst offen“ geplant

Zu Pfingsten wird das „Kultur Gut“ wieder an der landesweiten Aktion „Kunst Offen“ teilnehmen. Der Beitrag stehe unter dem Motto „Tun und Lassen" zu dem Pfingstsamstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr eingeladen wird.

Außerdem soll am 14. August im Park des Gutes in Dönkendorf ein Musiktheaterstück aufgeführt werden. Es trägt den Titel „Labyrinth“. Alle weiteren Termine versuchen die Veranstalter zu veröffentlichen, sobald eine verlässliche Planung möglich ist.

Von Juliane Schultz