Kulturgut Dönkendorf: Birte Bernstein erzählt wieder Märchen

Dönkendorf

Mit dem Programm „Himmelhochjauchzend und tief verwurzelt“ kann Erzählkünstlerin Birte Bernstein nach einer Zwangspause durch die Corona-Krise nun wieder live vor Publikum auftreten. In den vergangenen Wochen hat sie hauptsächlich über das Internet aus ihrer Küche lebendige Erzählungen gesendet.

Märchen zwischen Himmel und Erde

Am Freitag, 26. Juni, werden es Märchen zwischen Himmel und Erde sein, die von der Fülle, den Verlockungen und den mystischen Kräften der Natur erzählen. Sie passen gut in den garten des Kulturguts in Dönkendorf, wo Birte Bernstein von Jan Baruschke auf der Violine begleitet wird.

Die Erzählkünstlerin Birte Bernstein und der Geiger Jan Baruschke. Quelle: Veranstalter

Erzählkünstlerin Birte Bernstein sorgt für Kino im Kopf. Sie erzählt frei und lebendig, mit Witz und Weisheit, und nimmt ihr Publikum mit in die sinnliche Farbenpracht des Orients, zur Kraft einer besonderen Erzählung aus dem Balkan und zur Magie afrikanischer Wahrsagekunst. An der Werkbank des Teufels schaut sie auch vorbei. Birte Bernstein erzählt, was dort geschieht - bis der Funke überspringt!

Picknick kann mitgebracht werden

Der Erzählabend beginnt um 20 Uhr und der Eintritt kostet 15 Euro für Erwachsene. „Aus Corona-Gründen kann leider kein Essen oder Trinken angeboten werden“, sagt Gastgeberin Monika von Westernhagen. „Herzlich gerne können sich die Gäste aber ein Picknick mitbringen.“

Von Malte Behnk