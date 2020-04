Dönkendorf

Das Kulturgut in Dönkendorf ist bekannt für Liederabende und Konzerte, die dort regelmäßig veranstaltet werden. Nachdem wegen der Corona-Regelungen Liederabende ausfallen mussten, weicht das Team um Monika von Westernhagen jetzt auf das Internet aus.

Am Freitag, 24. April, wird der Lübecker Pianist Daniel Fritzen das für diesen Abend vorgesehene Programm ganz ohne Publikum spielen und es um 20 Uhr live senden. Zu hören und zu sehen ist der Pianist dann auf www.pianist-luebeck.de/live.

Zuhörer können spenden

Monika von Westernhagen möchte so trotz der Corona-Krise klassische Musik anbieten. Die Liederabende sind immerhin seit 1998 fester Bestandteil des Kulturkalenders im Klützer Winkel. „Wir würden uns über eine Spende auf das Konto des Kulturgutes Dönkendorf freuen, damit wir eine Aufwandsentschädigung für Daniel Fritzen bezahlen können“, sagt Monika von Westernhagen.

Spenden für das Konzert können gezahlt werden an: Kultur Gut Dönkendorf e.V., IBAN: DE16140510001200002896.

Pianist Daniel Fritzen wurde 1978 in Hofheim am Taunus geboren. Er hat an der Musikhochschule Lübeck Musikerziehung studiert sowie an der University of California Los Angeles promoviert. Als Dozent beschäftigt er sich auch mit moderner Musik oder bereitet junge Musiker zum Beispiel auf Aufnahmeprüfungen vor. Außerdem befasst Fritzen sich mit der Wirkung von Musik auf Kinder mit Autismus oder Kommunikationsschwierigkeiten.

Musiktheater im Park ist ungewiss

Wie sich die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie weiter auf das Jahresprogramm des Kulturguts auswirken, kann Monika von Westernhagen nicht abschätzen. Der nächste Liederabend wäre für den 29. Mai geplant. Auch an „Kunst Offen“ an Pfingsten will sich das Kulturgut beteiligen und als Höhepunkt des Jahres ist für den 15. August das Musiktheater im Park geplant.

Der Pianist Daniel Fritzen. Quelle: privat

Ob und wie die nächsten geplanten Veranstaltungen stattfinden, wird kurzfristig auf der Homepage www.kultur-gut-doenkendorf.de bekannt gegeben.

Von Malte Behnk