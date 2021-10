Grevesmühlen

Ein besonderes Highlight erwartet Grevesmühlen und seine Gäste am Sonnabend, 30. Oktober. Dann laden der Gewerbeverein und die Stadt zur 15. Kulturnacht ein.

Kulturnacht in Grevesmühlen wird bereits in den Läden angekündigt. Quelle: Michael Prochnow

Im Gegensatz zu den bisher stattgefundenen Kulturnächten läuft das Event diesmal den ganzen Tag, von morgens bis in die Abendstunden. Um 11 Uhr wird es zum Beispiel im Rathaussaal ein Plattsnackertreffen mit Thomas Lenz und seinem Programm „Schwienplietsche Düweleien“ geben. Karten zum Preis von drei Euro können im Vorfeld bei der Stadtinformation (Tel. 038 81 / 72 32 22) erworben werden. Sie wird es aber auch noch am Tag geben, wie Alexander Rehwaldt, Leiter des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales bei der Stadt Grevesmühlen, sagt. Außerdem weist er darauf hin, dass hier die sogenannte 2-G-Regel gilt. Das bedeutet: Nur Genese und Geimpfte haben Zugang.

Kino für Kinder im Rathaussaal

Auch bei dem Spiel- und Bastelspaß für die Kinder in der Stadtbibliothek kommen die Veranstalter aufgrund der nach wie vor geltenden strengen Hygienevorschriften nicht umhin, die Zahl der Besucher zu begrenzen. So soll darauf geachtet werden, dass der Nachwuchs jeweils nur von einem Erwachsenen begleitet wird.

Die Kinder der Kita “Am Lustgarten“ eröffneten das Bühnenprogramm im Jahr 2019. Quelle: Maik Freitag

Die Freude an Spiel, Spaß und kreativem Erleben soll das aber nicht trüben. Gleiches gilt für die weiteren Angebote für Kinder an diesem Tag. Dazu gehören der ab 13.30 Uhr am Krähenbrunnen eingerichtete Bauspielplatz ebenso wie um 15 Uhr die Lesung mit Rainer Rudloff in der Stadtbibliothek und um 16.30 Uhr das Kino im Rathaussaal. Welcher Film dort gezeigt wird, wird noch nicht verraten. Auf jeden Fall ist er ganz auf die Kinder zugeschnitten. Eltern müssten sich da jedenfalls keinerlei Sorgen machen, wie Rehwaldt es mit einem Lächeln im Gesicht ausdrückt.

Teil zwei der diesjährigen Kulturnacht beginnt nach dem Empfang des Bürgermeisters Lars Prahler (parteilos) mit geladenen Gästen in und an der Kirche (15 bis 17 Uhr) mit dem Laternenumzug, der um 18 Uhr traditionell am Krähenbrunnen startet. Die Teilnehmer treffen sich bereits um 17.30 Uhr. Ausgezeichnet und mit Preisen durch den Gewerbeverein prämiert werden sollen dann auch wieder die Gruppen mit den besten Kostümen.

Testen und impfen Bei der Kulturnacht in Grevesmühlen werden Schnelltests durch das DRK im Rot-Kreuz-Speicher in der August-Bebel-Straße 51 von 9 bis 20 Uhr angeboten. Außerdem ist zum Impfen das Mobile Impfzentrum des Landkreises Nordwestmecklenburg von 16 bis 20 Uhr im Gasthof „Altes Rathaus“.

Gespensterlampen und Lichtinstallationen

Die Band Revoc mit Alexander Konrad, Christian Matthies, Matthias Riek und Oliver Herlitzka (v. l.). Quelle: privat

Keine Preise, aber dafür sicher jede Menge Beifall wird es für die um 20 Uhr geplante Aufführung des Comedy-Märchens „Die goldene Gans“ vor dem Museum geben. So war es zumindest in den zurückliegenden Jahren, wo dieser Ort immer zu einem der Publikumsmagneten wurde. Dazu zählte auch der Marktplatz, wo in diesem Jahr ab 21 Uhr die Boltenhagener Band Revoc bei einem Livekonzert die Bühne rocken will. Die Stunden davor wird DJ Stefan Haschler von Ostseewelle Hit-Radio die Besucher an verschiedenen Orten und Plätzen musikalisch unterhalten. Er nimmt sie mit auf eine Party-Tour durch Grevesmühlen. Begleitet wird sie von drei Lasershows am K 2 (18, 19 und 21.30 Uhr), Gespensterlampen und Lichtinstallationen in der Wismarschen Straße. Außerdem gibt es diesmal die QR-Code-Rallye mit einem Grusel-Puzzle. Startpunkt ist das Kundenzentrum der Stadtwerke, das sich am Markt befindet. Dort warten auch Preise am Glücksrad auf die kleinen und großen Gäste.

Und wer länger als sonst shoppen möchte, bekommt ebenfalls ausreichend Gelegenheit dazu. Denn die Geschäfte der Innenstadt haben an diesem Tag bis um 22 Uhr geöffnet. Neben ihren üblichen Produkten bieten sie auch einige kulinarische Genüsse an.

„Eine Kulturnacht in Corona-Zeiten ist eine besondere Herausforderung. Aber wir haben sicher für alle ein zufriedenstellendes Programm“, so Bürgermeister Lars Prahler.

Von Dirk Hoffmann