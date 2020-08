Grevesmühlen

Der Landkreis Nordwestmecklenburg sucht Helden der Kultur: Noch bis zum 17. September können Vorschläge für die Auszeichnungen mit dem 2000 Euro dotierten Kulturpreis und dem 1000 Euro dotierten Jugendkulturpreis eingereicht werden. Ende September soll eine Jury die Preisträger auswählen. Der Kultur- und Jugendkulturpreis ist eine der höchsten Auszeichnungen, die der Landkreis Nordwestmecklenburg vergibt.

Mit dem Kulturpreis werden Verdienste einer Kulturgruppe beziehungsweise eines Einzelschaffenden aus den Bereichen Film, Foto, Musik, bildende und darstellende Kunst, Literatur, Brauchtum, Trachten- und Volkstanzpflege, Niederdeutsch, Baudenkmale und Archäologie gewürdigt.

Hervorgetan haben müssen sie sich mit innovativen Ideen, Engagement oder besonderer Qualität. Die Wirkung dieses Schaffens soll unter anderem der Bewahrung des kulturellen Erbes im Landkreis dienen.

Außergewöhnliche Begabung oder Kreativität

Der Jugendkulturpreis kann an Personen oder Gruppen vergeben werden, die über eine außergewöhnliche Begabung und Kreativität verfügen und erwarten lassen, dass sie auch in Zukunft den Landkreis durch besondere Leistungen vertreten. Die vollständige Ausschreibung ist unter www.nordwestmecklenburg.de unter „Ausschreibungen“ zu finden.

Aller Leistungen müssen in den Jahren 2018 oder 2019 erbracht worden sein. Die Vorschläge mit ausreichender Begründung können an den Landkreis Nordwestmecklenburg, Fachdienst Bildung und Kultur, Postfach 15 65 in 23958 Wismar oder per Email an kultur@nordwestmecklenburg.de gesendet werden.

