Grevesmühlen/Wismar

Erneut sind am Montagabend in Nordwestmecklenburg Menschen auf die Straße gegangen, um unter anderem gegen die Auflagen im Rahmen der Pandemie zu demonstrieren. Die Veranstaltungen fanden in Grevesmühlen und Wismar statt.

Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich auf dem Marktplatz in Grevesmühlen gegen 18 Uhr am Montag bis zu 25 Personen. Die Veranstaltung war unter dem dem Motto „Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung für alle Menschen, vor allem aber für unsere Kinder“ angemeldet. Anschließend marschierten die Teilnehmer durch die Innenstadt, gegen 20 Uhr war die Demonstration beendet. Vor einer Woche hatten etwa 20 Männer und Frauen in Grevesmühlen daran teilgenommen, zuvor waren es maximal 40 Personen, die sich jeweils am Montag zu dieser Veranstaltung getroffen hatten, die durch die Polizei begleitet wird.

Am Versammlungsgeschehen auf dem Wismarer Marktplatz nahmen unter dem Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit - Für Frieden, Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung - Keine Spaltung, keine Diskriminierung. Frieden beginnt bei Dir!“ bis zu 240 Menschen teil. Gegen 18.30 Uhr startete der Aufzug, der nach Polizeiangaben um den Altstadtkern und über die Großschmiedestraße zurück zum Marktplatz führte.

Unweit dieser fand eine zweite Versammlung statt. Unter dem Motto „Für eine solidarische Gesellschaft und ein friedliches Zusammenleben“ kamen ab 17.30 Uhr bis zu 25 Personen auf dem Rudolph-Karstadt-Platz zusammen. Deren Aufzug führte bis zur Ostseite des Wismarer Rathauses.

Von OZ