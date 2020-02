Grevesmühlen

Marika Maaß strahlte über das ganze Gesicht, als sie am Donnerstag in die Grevesmühlener Geschäftsstelle der Volks- und Raiffeisenbank kam. Die Frau aus Sülsdorf hatte beim Gewinnsparen 2500 Euro gewonnen.

„Davon kaufe ich mir was Schönes“, antwortete die 41-Jährige, als sie von der Gewerbekundenberaterin Janina Klingenberg das Geld und einen Blumenstrauß bekam. Lediglich drei Euro hatte Marika Maaß vor einigen Jahren mal beim VR-Gewinnsparen gewonnen. Von den sechs Euro für ein Monatslos werden hier 4,50 Euro gespart. Die anderen 1,50 Euro werden eingesetzt, um mitzuspielen und auch attraktive Preise zu gewinnen. Zu jedem Quartalsschluss gibt es sogar die Chance auf ein Auto, 25 000 Euro in bar oder Reise- und Sachgewinne.

Außerdem werden von jedem gekauften Los 25 Prozent des Einsatzes an Menschen in Not sowie an ausgewählte soziale und gemeinnützige Zwecke in der Region gespendet. Allein im vergangenen Jahr kamen so über 2,5 Millionen Euro für den guten Zweck zusammen.

Von Dirk Hoffmann