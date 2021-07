Schwerin

Am 2. August startet in MV die Schule wieder. Ferien-Kids, auch aus Nordwestmecklenburg, die Lust haben, sich langsam darauf einzustimmen – oder auch einfach nur Lust darauf haben, Kunst aus Papier selbst herzustellen, können in der letzten Sommerferienwoche für dieses Jahr in MV an einem Kinder-Kreativworkshop der Künstlerin Tanja Zimmermann in Schwerin teilnehmen.

Der Workshop findet vom 27. bis zum 29. Juli täglich, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in der Kunsthalle im E-Werk in Schwerin statt. Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren sind angesprochen.

„Aus dem wunderbar flexibel formbaren Material Papier werden wir durch Falten, Kleben und Bemalen Zeichnungen und farbige Gebilde gestalten.“, erklärt Zimmermann. In den großen Räumen des E-Werkes sollen sich die Werke der Kids dann ausbreiten. Auf dem Boden und von Wand und Decke hängend – in einem bewegten Spiel aus Licht und Schatten.

Kostenfrei mit Anmeldung

Die Teilnahme an der Kinder-Kunst-Akademie ist kostenfrei. Die Anmeldung ist bis zum 23. Juli 2021 per E-Mail: info@kunstverein-schwerin.de oder telefonisch unter 03 85 – 52 13 166 möglich.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Adresse des Workshops: Kunsthalle im E-Werk, Spieltordamm 5. 19055 Schwerin

Mehr Informationen zum Kunstverein zu Mecklenburg-Vorpommern und Schwerin.

Von Annett Meinke