Kunst aus Müll: Männchen ziert Mast vor Boltenhagens Kurhaus

Boltenhagen

Kunst im öffentlichen Raum entsteht oft ohne große Öffentlichkeit. Man könnte sogar sagen, sie wird meist heimlich installiert. So war es bei dem bunt bemalten Findling am Strand bei Steinbeck, mit der mysteriösen Nymphe auf dem Fels vor Boltenhagen und vermutlich auch mit dem kleinen Männchen, das vor dem Kurhaus an einem Mast hängt.

Plastikmüll ist Gefahr für die Meere

Die Figur scheint aus Müll zu bestehen, der am Strand gefunden wurde. Schraubverschlüsse aus Plastik sind die Füße, ein gelbes Plastikteil ist die Hand und auf dem Kopf, der aus einem Korken gebastelt sein könnte, steht eine rote Plastekappe als Zylinder.

Unbekannter Künstler

Mit einem Kabelbinder ist das kleine Männchen am Mast vor dem Kurhaus befestigt, so dass es jeder bemerken kann, der mit wachsamem Blick vom Strand zurückkehrt. Ob es mahnen oder einfach nur gute Laune verbreiten will, gibt das Männchen nicht bekannt. Aber, vielleicht gibt es noch weitere, die sich im Ostseebad versteckt haben. Zumindest ist es ein wenig hilfreich, dass der Müll am Strand eingesammelt und zu etwas Schönem umfunktioniert wurde.

Von Malte Behnk