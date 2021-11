Kunst im Schloss: Herbstzauber in Kalkhorst

Kalkhorst

Wer in diesen Tagen die Reise nach Schloss Kalkhorst antritt, der erlebt ein fantastisches Farbenmeer rund um das Gebäude, das von einem großen Park umgeben ist. Ebenso beeindruckend ist allerdings auch, was sich hinter den Mauern verbirgt – aktuell die Ausstellung von Jan Commandeur, einem niederländischen Maler. Zur Finissage reisten zahlreiche Kunstliebhaber unter anderem aus den Niederlanden an, um den Abschluss der Ausstellung, die Schlossherrin Isabelle Koopmann organisiert hat, zu erleben. Eine der Gäste war Petra Franzmann. „Die Finissage im Schloss Kalkhorst war für mich ein echter Höhepunkt hier in der Region. Draußen im Park leuchteten die alten Eichen und Buchen in voller Herbstpracht , drinnen gab es die farbstarken Bilder von Jan Commandeur ein letztes Mal zu bewundern.“

Besucher bewundern die Werke von Jan Commandeur auf Schloss Kalkhorst Quelle: Marko Last

Der Künstler selbst nahm sich die Zeit, um den Besuchern nicht nur seine Lieblingsbilder zu erklären, sondern er schilderte auch, wie die Werke entstehen.“ Als Musikliebhaberin freute mich die Auswahl und Darbietung der Lieder von Brahms und Schumann durch Monika von Westernhagen und Ilja Pril besonders“, so Petra Franzmann.

Anderthalb Jahr war die Ausstellung in den Räumen des Schlosses zu sehen. Wie Isabelle Koopmann erläuterte, habe sie die Bilder zusammen mit dem Künstler ausgesucht, die am Ende zahlreiche Gäste bewundert haben. „In Kalkhorst schien die Ausstellung Stadt und Land zu verbinden. Seine Arbeit bringt Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenkommen würden. Die Arbeit führt zu Gesprächen, die sonst nicht zustande kommen würden. Das inspiriert uns, genauso wie das Treffen uns inspiriert hat“, so Isabelle Koopmann während der Finissage.

Die Finissage auf Schloss Kalkhorst Quelle: privat

Von OZ