Kunst offen in Nordwestmecklenburg: 60 Künstler machen mit

Wismar

Schon Altkanzler Helmut Schmidt, Rammstein-Sänger Till Lindemann und Schauspieler Ulrich Tukur haben sich von einem Wismarer Maler porträtieren lassen – von Manfred W. Jürgens. 1997 ist er völlig mittellos in die Stadt gekommen, weil er geträumt hat: Er muss an die Ostsee ziehen, um Huren im Bordell zu malen. Sechs Wismarer Prostituierte verewigt er auf Leinwand – ihre Porträts zieren Jürgens’ erste Ausstellung im Baumhaus.

Träume von der Umsetzung

15 Jahre später posiert Helmut Schmidt für ihn, weitere bekannte Persönlichkeiten folgen: Till Lindemann lässt sich mit seiner Mutter malen, Schauspieler Ulrich Tukur mit seiner Frau Katharina John, Schauspieler Christian Redl mit einem Dämonen in einer Glasscherbe, der seine langjährigen Alkoholprobleme symbolisieren soll. Auch von diesem Teufel hat Manfred W. Jürgens geträumt. Er malt Menschen, die ihn inspirieren und träumt davon, wie er sie an der Staffelei umsetzen kann.

Diese Künstler machen mit Diese Künstler aus der Region Wismar/ Grevesmühlen machen mit – in Wismar: Manja Kunow (Krönkenhagen 24), Anja Weyer (Bliedenstraße 36), Wismarer Kunstfreunde (Hinter dem Rathaus 8), Manfred W. Jürgens ( Goethestraße 4). Außerdem sind dabei: Claudia Drossert (Straße der Jugend 10 in Kirchdorf auf der Insel Poel), Susanne Höppner (Blumenstraße 21 in Neukloster), Anne Karpa (Haus Nr. 14 in Madsow), Marion Körner (Zum Breitling 52 in Boiensdorf), Kunsthaus Stove (Mühlenstraße 12 in Stove), Frauke Goldhammer Neu Nantrow 10 in Neu Nantrow), Astrid Rohmer (Kalsow 7 in Kalsow), Christine Becker (An der Bahn 4 in Wendisch Rambow) , Karoline Höppner (Hauptstraße 8 in Ventschow), Antje Sturbeck (Lindenallee 2 in Jesendorf), Messermanufaktur Facto (Am Park 1 in Kalkhorst), Peter K. Endres (Dorfstraße 7 in Welzin), Eckhart Gregorowius (Töpferweg 1 in Dambeck), Juliane Held ( Hermann-Litzendorf-Straße 5 in Dassow), Monika von Westernhagen (Am Hof 3 in Dönkendorf), Hannelore Krull ( Klützer Straße 23 in Grevesmühlen), Reinhard Schakau ( Schweriner Straße 24 in Grevesmühlen), Renate Schürmeyer (Jeese 13 in Bernstorf), Dorit Markwart (Am Wiesengrund 48 in Neu Degtow), Martina Buchholz (Seeweg 9a in Groß Schwansee), Martina Weiß (Sandweg 1b in Heidekaten), Monika Ringat ( Heidekaten 7 in Heidekaten), Brigitte Manzke (Alte Schulstraße 4a Hof Mummendorf), Ulf-Peter Schwarz Plüscher Dorfstraße 22 in Plüschow), Claus Görtz (Hauptstraße 5 in Schattin), Heinrich Tenbreul ( Ratzeburger Straße 6 in Schönberg), Louise-Helga Scheunert (Am Markt 3 in Klütz), Catrin Freuschle Am Park 1 in Kalkhorst), Janne Brandt (Predigerstraße 14 in Klütz), Ana Sojor (Am Markt 3 in Klütz), Annette Mamerow-Brümmer Madsow 1 in Madsow), Sven Eggers ( Heinrich Heine Straße 23 in Grevesmühlen), Sonja Stein ( Dassower Straße 6 in Neuenhagen), Doreen Piper (Waldsiedlung 8 in Ventschow), Dörte Michaelis ( Vogelsang 10 in Vogelsang), Claudia Großmann-Jänicke (Dorfstraße 13 in Vogelsang), Carolin Reimers (Ziegeleiweg 2 in Warnow), Kerstin Schnell (Dorfstrasse 18 in Warnow), Birgit Moll (Landstraße 9 in Testorf-Steinfort), Carola Frericks (Am Dorfteich 17 in Bad Kleinen), Barbara Hoffmann (Kuhberg 2 in Gostorf), Sabine Baetke (Am Schmiedeholz 26 in Groß Walmstorf) und Heiner Drews (Am Kirchsteig 1 in Kirch Mummendorf).

Villa mit großem Garten

Trotz des Erfolgs ist der sympathische Künstler im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Teppich geblieben. Bei der Pressekonferenz zur Aktion „Kunst offen“ setzt er sich auf den Boden, damit alle Journalisten am Tisch Platz nehmen können. Platz ist in Corona-Zeiten mit Abstandsregeln wichtig. Und den kann der Wismarer Künstler in seinem Atelier in der Goethestraße 4 bieten. Die Räume in der Villa haben hohe Decken, die mit Stuck verziert sind. An den Wänden hängen große, farbenfrohe Bilder. Außerdem gibt es einen Garten. All das können sich die Besucher am kommenden Wochenende anschauen: am Pfingstsonnabend von 14 bis 19 Uhr, am Sonntag und Montag von 10 bis 19 Uhr.

Die Hälfte hat abgesagt

Klaus-Jürgen Ramisch, Sachgebietsleiter Kultur des Landkreises Nordwestmecklenburg steht vor einem Bild des Schauspielers Ulrich Tukur mit seiner Frau Katharina John. Quelle: Kerstin Schröder

Manfred W. Jürgens, der 1956 in Grevesmühlen geboren wurde, ist einer von insgesamt 60 Künstlern in Nordwestmecklenburg, die über das Feiertagswochenende vom 30. Mai bis 1. Juni ihre Ateliers, Werkstätten, Privathäuser und Galerien öffnen. Das sind gerade einmal die Hälfte von denen, die sich im Januar für die Aktion angemeldet hatten.

Doch die Corona-Pandemie stellt auch die kreativen Menschen im Land vor Herausforderungen, vor allem wenn ihre Arbeitsstätte nicht besonders groß ist. „Außerdem gibt es einige ältere Künstler, die in der Viruszeit nicht so viele fremde Menschen im Haus haben wollen“, erklärt Klaus-Jürgen Ramisch. Wie der Sachgebietsleiter Kultur beim Landkreis Nordwestmecklenburg berichtet, sei lange nicht klar gewesen, ob „Kunst offen“ in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann.

Farbtupfer in Krisenzeit

Von denen, die einen Rückzieher machten, fordert der Landkreis die Fördergelder aber nicht zurück. Denn „bei der ganzen Aktion geht es ja darum, einheimische Künstler mit einer Marketing-Maßnahme zu unterstützen, die auch das Land an sich attraktiver macht“, erklärt Klaus-Jürgen Ramisch. Seine Chefin, Landrätin Kerstin Weiss ( SPD), freut sich mit ihm: „Auch wenn die Kunst-Tour in diesem Jahr etwas kleiner ausfällt, ist sie ein schönes Signal für eine langsame Rückkehr ins normale Leben und ein willkommener Farbtupfer in dieser Krisenzeit.“

Manfed W. Jürgens ist zum ersten Mal dabei. 2017 ist er nach Jahren in Hamburg und Bremen zurück nach Wismar gekommen und saniert mit seiner Frau Bärbel Koppe nach und nach die Räume in ihrer Villa. Die Galerie befindet sich im Erdgeschoss. Die Corona-Zeit haben beide genutzt, um die Vermarktung seiner Bilder weiter zu verbessern. So hat der Künstler mit einem Podcast auf seiner Internetseite (https://www.m-w-juergens.de) angefangen, in dem er erklärt, wie einige seiner Bilder entstanden sind. Spezialisiert ist der Wismarer auf realistische Malerei im Stile der alten Meister.

Gelber Regenschirm am Eingang

Um die Geldgeschäfte kümmert sich seine Frau. Beide werden sich zu „Kunst offen“ um die Besucher kümmern. Außerdem gibt es eine Performance zur sagenumwobenen Lucretia. Die Römerin ist berühmt für ihre Schönheit und noch mehr für ihre Tugendhaftigkeit. In Wismar hat sie einen Dolch dabei …

Wie bei allen mitmachenden Künstlern wird auch bei Manfred W. Jürgens ein gelber Regenschirm zu sehen sein – er ist der Wegweiser für die Aktion „Kunst offen“.

Von Kerstin Schröder