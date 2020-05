Kunst offen statt Shutdown: Kreative in Schattin laden ein

Schattin

Pfingsten ohne Kunst in Schattin? Seit 2002 undenkbar. Jetzt bekommt die Erfolgsserie eine neue Folge. Dafür sorgen die Schattiner Künstler Janine Turan, Peer Oliver Nau, Claus Götz und Dietrich Klein. Sie laden von Sonnabend, den 30. Mai, bis Montag, den 1. Juni, zu Ausstellungen und netten Gesprächen ein.

Ein Fest mit viel Musik, Verkaufsständen, Werken auswärtiger Künstler und über 1000 Besuchern wird es diesmal allerdings nicht geben – wegen Corona. Die Veranstalter der „Schattiner Kunst- und Musikfreude“, die 2015 aus dem Schattiner Kunstfest hervorging, berichten: „Schweren Herzens, aber mit Rücksicht auf die Gesundheit aller, haben wir uns entschieden, die 6. Schattiner Kunst- und Musikfreude abzusagen.“

Als sich die Organisatoren zu diesem Schritt entschieden, hatten sie die „Kunst- und Musikfreude“ schon monatelang vorbereitet. Sie erläutern: „Lange haben wir diskutiert, ob wir das Fest eventuell in den Herbst verschieben, nehmen aber davon Abstand, da dann bereits die Vorbereitungen für das Kunstfest 2021 wieder laufen.“

„Kunst: Offen“ darf stattfinden

Janine Turan, Peer Oliver Nau, Claus Görtz und Dietrich Klein erklären gemeinsam: „Nachdem wir unser traditionelles Kunstfest absagen mussten, freuen wir uns darüber, dass ,Kunst: Offen’ stattfinden kann.“ Wie berichtet, wurde das Kulturfestival in Mecklenburg-Vorpommern genehmigt. Darauf einigten sich Vertreter von Landkreisen, Regionalverbänden und Landesregierung. In Schattin öffnen zwei Ateliers: das von Peer Oliver Nau, Hauptstraße 2, und das von Claus Görtz, Hauptstraße 5.

Was zeigt Claus Görtz? „Figürliche Arbeiten aus Keramik und Bronze“, antwortet der Bildhauer, der auch durch zahlreiche Werke im öffentlichen Raum bekannt geworden ist. Seit 20 Jahren lebt er in Schattin. Er sagt: „Die Themen ,Mensch sein’ und ,Mit Menschen leben’ bestimmen meine Arbeiten.“ Er beobachte Menschen, suche das Eigentümliche und Besondere. „Dabei leitet mich nicht das Vordergründige, sondern das Sein hinter dem Schein“, erläutert Claus Görtz. Er schaue Menschen in den Kopf und erkenne manchmal die „Ästhetik des Abgründigen“. „Abgründig sind auch die großen Menschheitsfragen, die in meine Arbeiten mit einfließen“, sagt der Bildhauer.

Claus Görtz (r.) und Dietrich Klein laden an Pfingsten zur gemeinsamen Ausstellung ins Atelier Görtz ein. Quelle: Jürgen Lenz

Im Atelier von Claus Görtz zeigt Dietrich Klein an Pfingsten Bilder seiner Reihe „Absichtslosigkeit und Wille.“ Er berichtet: „Ich male sie seit Jahren. Es sind hunderte.“ Seit Anfang der 90er Jahre arbeitet Dietrich Klein als freischaffender Maler, Zeichner und Bildhauer in Schattin.

Janine Turan und Peer Oliver Nau wohnen seit vier Jahren in dem kleinen Mecklenburger Dorf. Er sagt: „Unter den Bildhauern bin ich der Karikaturist.“ Viele seiner Werke sind witzig und frech. Sie waren bereits in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen.

Schmuck aus allem, was schön ist

Janine Turan arbeitet seit 15 Jahren als Goldschmiedin. Ihre Schmuckstücke sind handgefertigt. Sie erklärt: „Meine Kollektion ist bunt, frech, fröhlich – mal klassisch, mal maritim, aus allem was schön ist.“

Janine Turan betreibt in der Hüxstraße 101 in Lübeck das „Atelier Turan“ inklusive Werkstatt. Seit 20. April ist es wieder für Besucher geöffnet.

Die vier Künstler in Schattin freuen sich vom 30. Mai bis 1. Juni täglich von 11 bis 18 Uhr auf Besucher. Der Eintritt zu den Ausstellungen ist frei.

Von Jürgen Lenz