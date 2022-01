Kunst und Corona: Was hat die Pandemie nach zwei Jahren angerichtet?

Plüschow

Das alles beherrschende Thema ist auch zwei Jahre nach dem Beginn der Pandemie Corona und die Folgen für die Menschen. Eine Branche, die vor allem in den ersten Wochen und Monaten schwer zu kämpfen hatte, ist die Kunst- und Kulturbranche. Wir haben mit Miro Zahra, Sprecherin des Kunst- und Kulturkreises Nordwestmecklenburg (KKR), gesprochen – über die Auswirkungen, die Folgen und was Corona mit der Kunst gemacht hat.

OZ: Was bedeutet Kunst für Sie?

Miro Zahra: Kunst ist eine Berufung. Das ist nichts, was man lernen kann. Ich wusste schon als Jugendliche, dass ich Künstlerin werden will. Aber trotzdem ist jeder Künstler, jede Künstlerin auch ein kleines Wirtschaftsunternehmen. Die meisten arbeiten allein, die Erfolgreicheren können sich auch Assistenten leisten. Aber das ist die Ausnahme.

Zwei Jahre Corona sind vorbei, kennen Sie Künstler, die aufgegeben haben in dieser Zeit?

Nein, ich kenne niemanden, der sich komplett anders orientiert hat. Aber es war auch schon vor der Pandemie so, dass die meisten Künstler mehrere Standbeine hatten. Viele unterrichten, machen Workshops und arbeiten als Kuratoren. Sie haben einen Beruf erlernt, den sie in Teilzeit ausüben. Aber sie sind und bleiben Künstler.

Wie haben Sie die Situation zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 empfunden?

Katastrophal, weil wir überhaupt nicht wussten, was wir tun sollten. Künstler haben in der Regel nicht allzu viele Rücklagen, da wir nicht viel verdienen. Und dann war nach den ersten Monaten nur noch ein schwarzes Loch.

Wie haben Sie den Stellenwert von Kunst und Kultur in dieser Phase gesehen?

Ich habe das damals als Respektlosigkeit empfunden, ich war entsetzt. Teilweise hatte ich das Vertrauen in unsere Politik verloren. Denn diese Entwertung dessen, was wir für die Gesellschaft leisten, das war schlimm. Und das hätte ich mir vorher so nicht vorstellen können.

Welche Momente in der Pandemie waren für Sie noch prägend?

Wir hatten im Sommer 2020 eine kurze Phase, die war wie eine Lawine. Im ganzen letzten Jahr hatte ich insgesamt zwölf Ausstellungsprojekte. Aber teilweise konnten wir gar keine Besucher empfangen. Künstlerisch konnten wir uns dort präsentieren, aber eben ohne Zuschauer.

Ein seltsames Gefühl, oder?

Ja, aber damit leben wir die ganze Zeit. Wir arbeiten so, als wäre alles normal und bereiten uns auf die Ausstellungen und Projekt vor. Sonst wird man verrückt, wenn man sich ständig fragen würde, ob und wie das Ergebnis präsentiert werden kann. Denn das weiß niemand. Ich gehe davon aus, dass meine Arbeit gezeigt wird, aber das macht natürlich etwas mit uns. Innerlich sind wir schon etwas abgestumpft.

Sind Künstler leidensfähiger als andere Berufsgruppen?

Nein, das glaube ich nicht. Wenn ich mir zum Beispiel ansehe, was die Menschen in der Gesundheitsbranche leisten, dann habe ich sehr großen Respekt davor. Im Vergleich dazu ist unser Leid nicht allzu groß. Aber es ist eine sehr schwierige Situation, weil es Existenzängste gibt.

Was machen diese Ängste mit den Menschen?

Ich kenne Kollegen, die aufgrund dieser Situationen psychisch krank geworden sind. Burn-out ist auch ein Thema unter Künstlern. Im letzten Sommer wurde plötzlich alles geöffnet und dann musste alles schnell gehen. Das hatte Folgen.

Benjamin Kernen, Darsteller und Regisseur beim Piraten Open Air, arbeitet mit dem Künstlerhaus Plüschow zusammen. Können Sie kurz erläutern, worum es dabei geht?

Er wird im April sein Solostück „Deutschland. Ein Wintermärchen“ im Künstlerhaus präsentieren. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, denn dafür ist das Haus da, auch als Bühne. Deshalb fand ich die Idee, das Stück nicht im Saal, sondern im Treppenhaus aufzuführen, einfach toll. Wir haben uns gleich gut verstanden.

Die Aufführung ist für den 9. April geplant. Vorausgesetzt, zu diesem Zeitpunkt dürfen keine Besucher ins Haus. Würde es dennoch stattfinden?

Ich denke schon, Onlineübertragungen haben wir bereits erfolgreich erprobt. Das ist einer der Vorteile der Pandemie, dass wir uns mit solchen Dingen beschäftigen. Wir können mittlerweile verschiedene Formate, der digitale Kunstsalon wird auch fortgeführt. Aber trotzdem: live ist live. Ich zum Beispiel vermisse Livemusik, ich liebe klassische Konzerte. Das berührt die Seele einfach ganz anders.

Konnten Sie sich vorstellen, dass diese Phase der Pandemie so lange dauern würde?

Nein, und aus meiner Sicht ist das Erschreckende, dass es teilweise auch die Menschen verändert. Sie haben Angst, sich zu begegnen, weil sie sich nicht anstecken wollen. Das verändert die Menschen und die Kommunikation.

Von Michael Prochnow