Kunstboom in Grevesmühlen: Immer mehr Aussteller im Alten Rathaus

Grevesmühlen

Es begann mit Bildern, Collagen und Rostskulpturen von Ines Moll-Klemp, Acrylbildern von Dorit Markwart und Lyrik von Thomas Klemp: Vor zweieinhalb Monaten eröffnete im Alten Rathaus am Markt in Grevesmühlen für unbestimmte Zeit eine Galerie. Von Anfang an war das Konzept als Wechselausstellung gedacht, um auch anderen Laienkünstlern Raum für ihre Kreationen zu geben. Das ist offensichtlich gelungen, wie jeder Besucher des Alten Rathauses jetzt sehen kann.

Mittlerweile beteiligen sich Anne-Katrin Schmidt mit Bildern, Collagen und Skulpturen, Bruno Müller mit menschlichen Figuren in Schnitztechnik sowie Astrid Oldenburg, die sowohl Landschafts- und Naturfotografien zeigt als auch Luftbilder. So bietet sich dem Besucher als Wiederholungstäter immer wieder Neues zur Erkundung.

„Letztlich ist der präsente Raum für die Stadt nicht nur ein Aushängeschild, sondern in Zeiten wie diesen auch ein Begegnungsraum für Menschen über Themen, die sich nicht am manchmal tristen Alltag orientieren“, erläutert Thomas Klemp. In der Resonanz über das Mehr an Kultur in der Stadt sei bei den Grevesmühlenern Freude zu spüren.

Weitere Künstler für die Galerie auf Zeit gesucht

Die Aussteller würden es begrüßen, weitere Interessenten kennenzulernen, die ihre Kunst im Alten Rathaus präsentieren wollen. Für Besucher wird die Galerie weiterhin von Mittwoch bis Freitag in der Zeit von 11 bis 15 Uhr geöffnet sein.

Die Aussteller sind der Stadt Grevesmühlen dankbar. Nachdem Thomas Klemp im vorigen Jahr bei Bürgermeister Lars Prahler wegen der leerstehenden Fläche im Erdgeschoss angefragt hatte, kam kurz darauf die Zusage: Bis ein neuer Mieter oder Pächter gefunden ist, können die Künstler das ehemalige Restaurant nutzen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weiter oben im Alten Rathaus arbeitet jetzt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg. Ihr Mietvertrag läuft zunächst fünf Jahre. Im Dachgeschoss hat das Start-up-Unternehmen Novocarbo Zimmer gemietet. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter von Pflanzenkohle in Europa. Es arbeitet und forscht an einer Optimierung von Biokohle und deren Nutzung in der Industrie. Im Industriegebiet Grevesmühlen Nordwest hat es ein Grundstück gekauft. Novocarbo will dort einen neuen Betriebssitz errichten.

Von Jürgen Lenz