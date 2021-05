Kunstrasen und Multifunktionsgebäude: So weit sind die Arbeiten am Klützer Sportplatz

Klütz

Rund vier Millionen Euro kostet der Neubau der Sportanlage in Klütz, die allmählich Gestalt annimmt. Auch wenn der ursprünglich anvisierte Fertigstellungstermin im Frühjahr 2021 nicht mehr zu halten ist, in diesem Jahr sollen die Klützer Schüler und die Mitglieder des SV Klütz – sofern Corona es zulässt – dort Sport treiben. Entstehen soll auf der Anlage neben einem Kunstrasenplatz für den SV Klütz ein Rasenplatz, Laufbahnen sowie Sprung- und Wurfanlagen für den Schulsport. Sowohl der Verein als auch die Schüler können die alte Sportanlage am Schloss so lange nutzen, bis die neue Anlage fertiggestellt ist.

Der neue Sportplatz in Klütz aus der Vogelperspektive Quelle: Michael Prochnow

Neues Funktionsgebäude für Klütz

Nun kann allerdings nicht nur eine neue Anlage gebaut werden. Auch die Mittel für ein Funktionsgebäude stehen bereit. Wie das Schweriner Ministerium für Infrastruktur und Verkehr bekannt gab, werden in diesem Jahr insgesamt vier solcher Projekte in MV gefördert – eins davon in Klütz. Dort wird im Rahmen der neuen Sportanlage der Neubau eines Funktionsgebäudes mit Geräteraum, Multifunktionsraum und Umkleidekabinen samt Sanitäranlagen mit rund 800 000 Euro gefördert.

2001 erste Pläne für Sportanlage Das Stadion am Volkspark in Klütz stammt aus den 1970er Jahren. Das Gebäude und die Plätze sind schon seit langer Zeit kaum noch sanierungsfähig. Die ersten Pläne für eine neue Sportanlage gab es deshalb schon 2001. 2015 wurden sie neu aufgenommen. Im Oktober 2020 begannen dann die Arbeiten an der neuen Sportanlage, die sich gegenüber der Katholischen Kirche befindet. Von dieser Seite aus in Richtung Christinenfeld soll später auch die Zufahrt erfolgen.

Anfang der Woche wurde mit der Zaunsetzung am Kunstrasenplatz begonnen. Auch die Masten für die Flutlichtanlage stehen bereits. Quelle: Dirk Hoffmann

Jürgen Mevius, Bürgermeister der Stadt Klütz Quelle: Archiv

Insgesamt sind die Arbeiten an der neuen Sportanlage bereits weit fortgeschritten. Die Weitsprunganlage und die beiden Kugelstoßringe sind fertiggestellt. Um den Rasenplatz, der geschoben ist, soll einen 400 Meter lange Laufbahn entstehen. Der Boden ist bereits aufgefüllt, aufgetragen werden muss hier noch Apshalt, auf den dann eine Kunststoffschicht kommt. Die Bahn umgibt den künftigen Rasenplatz. Demnächst soll hier ein 20 Zentimeter dicker Mutterboden aufgefüllt werden, ehe der Rasen angesät wird. Beides ist erst möglich, wenn es auch einen Wasseranschluss gibt. Dieser wird in Kürze gelegt. „Aber genutzt werden kann der Rasenplatz in diesem Jahr natürlich noch nicht“, so Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG).

Mit hohen Pfählen deutlich abgesteckt ist auch der künftige 90 x 60 Meter große Kunstrasenplatz mit Flutlicht, der vor allem für die Fußballer eine Bereicherung darstellen wird. „So ein Platz fehlte uns bisher“, erklärt der SV-Vorsitzende Niels Drochner. Auf den neuen Sportplatz freuen er und die anderen Mitglieder sich sehr. Nutzen wollen sie ihn aber erst, wenn auch das das neue Funktionsgebäude steht. Zeitdruck verspüren sie nicht, denn aufgrund der hohen Corona-Auflagen würde nach Darstellung von Drochner derzeit ohnehin kein Trainingsbetrieb stattfinden.

Druck hat nach Aussage von Schulleiterin Jana Malek auch die Regionale Schule in Klütz nicht, was die Nutzung der neuen Sportanlage betrifft. Aktuell gebe es ohnehin keinen Sportunterricht. Ist dieser wieder möglich, dann würde man eben noch den alten Sportplatz nutzen. „Dieser Platz wäre aber nicht mehr sanierungsfähig gewesen. Deshalb sind wir froh, dass sich das ändert und freuen uns schon, wenn die neue Sportanlage fertig wird“, so Malek.

Bewirtschaftung wird später geklärt

Auch die Weitsprunganlage ist bereits fertig. Quelle: Dirk Hoffmann

Nutzen würden die Schülerinnen und Schüler die neue Sportanlage nach Aussage der Schulleiterin auch, wenn das Funktionsgebäude noch nicht stehen sollte. Nach dem Fördermitteleingang fehlt jetzt noch die Baugenehmigung durch den Landkreis. Ist diese erfolgt, kann mit dem Bau des Gebäudes begonnen werden. Im Erdgeschoss sind Umkleideräume und Sanitärbereiche vorgesehen. Im Obergeschoss sind eine Wohnung und Unterkünfte für Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft geplant. Ob in die Wohnung vielleicht ein Hausmeister einzieht, darüber wurde nach Aussage des Stadtoberhaupts noch nicht gesprochen. Gleiches gilt für die künftige Bewirtschaftung der Sportanlage. Aber auch hier drängt die Zeit nicht. So werden zwar die beiden Plätze und die Laufbahn bis zum Sommer fertig sein. Nachziehen muss dann aber noch das Funktionsgebäude mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr.

Der alte Sportplatz in Klütz aus der Vogelperspektive Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow