Grevesmühlen

Plötzlich stand es da, das Schild, das für erstaunte Gesichter sorgte: Das Restaurant „Altes Rathaus“ am Markt stellte am Mittwoch seinen Betrieb ein. Nach OZ-Informationen sind davon auch die Mitarbeiter überrascht und an dem Tag selbst fristlos entlassen worden. Zu den Hintergründen erhielt die OZ auf telefonische Nachfrage bei der Geschäftsführung keine Informationen. Auch nicht dazu, ob der Hotelbetrieb weitergeht. Anfragen per Mail blieben bis jetzt unbeantwortet.

Seit August 2013 ist die Schnitzel-Kaiser UG aus Wusterhausen/ Dosse Pächter. Erst Anfang des Jahres ist über die Zukunft des Restaurants und Hotels spekuliert worden. Im Fenster hing seit Dezember 2018 ein Zettel mit einer Telefonnummer, unter der Hotelgäste ein Zimmer buchen können. Der Zettel hängt nach wie vor. Auf der Internetseite war von Winterpause die Rede und davon, dass das Restaurant ab zehn Personen bei Vorbestellung öffnen würde. Doch Geschäftsführerin Heike Schmidtsdorf gab im April Entwarnung. Es gehe auf jeden Fall weiter, betonte sie seinerzeit. Das ging es auch, mit neuer Speisekarte wurde am 13. April wieder eröffnet – bis Mittwoch.

Im OZ-Interview im April betonte Schmidtsdorf, dass der Sommer zwar gut laufe, aber der Betrieb des „Alten Rathaus“ vor allem in der Winterzeit immer schwieriger geworden sei. Von einer Schließung war allerdings noch nicht die Rede. Der Pachtvertrag mit der Stadt endet am 31. Mai 2020.

Jana Franke