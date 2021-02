Labor weist weitere Corona-Mutationen in Nordwestmecklenburg nach

Wismar

23 neue Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Mittwoch. Damit befinden sich aktuell 138 Menschen im Kreis mit einer Covid-19-Infektion in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen sind es 607. Einer der neuen Fälle stammt laut Gesundheitsamt aus dem Pflegebereich in Wismar, drei erneut aus dem Gesundheitswesen außerhalb des Landkreises, einer liegt als Patient in einem Krankenhaus.

Zum Vergleich: In der letzten Woche wurden am Mittwoch 33 neue Corona-Fälle im Nordwestkreis gemeldet. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg sinkt am Mittwoch um fast 6 Punkte auf 59,1 – bei 93 Fällen in den vergangenen sieben Tagen.

Anzeige

Dafür hat der Landkreis Rostock nun die Schwelle zum „roten Bereich“ überschritten und liegt bei 52,8 mit 32 neuen Fällen am Mittwoch. Die Stadt Rostock bleibt „gelb“ mit 47,3 – genauso wie Vorpommern-Rügen mit 48,1. Näher an die 100 rücken Schwerin mit 95,1 und Ludwigslust-Parchim mit 96,8. Weiterhin über 100 bleiben die Mecklenburgische Seenplatte mit 109,7 und Vorpommern-Greifswald, wo allein durch 95 neue Fälle am Mittwoch die Inzidenz auf 163,4 gestiegen ist. Der Landesdurchschnitt steigt dadurch leicht an, um 4,9 auf 85,7.

Lesen Sie auch:

Nordwestmecklenburg: Hausärzte haben schon Hunderte Risikopatienten gegen Corona geimpft

Weitere Corona-Mutationen in Nordwestmecklenburg entdeckt

Nach den ersten Meldungen von Infektionen mit der zuerst in England festgestellten Virus-Mutation B.1.1.7. in Mecklenburg-Vorpommern wurden laut Gesundheitsamt seitdem verstärkt Verdachtsfälle auf diesen Virusstrang abgestrichen beziehungsweise vorhandene Proben auf die Mutation untersucht, so auch am Montag in Nordwestmecklenburg. Am späten Dienstagabend traf die Meldung über drei Befunde auf B.1.1.7. ein, die alle in einem familiären Zusammenhang stehen, also ein gemeinsames Infektionsgeschehen bilden.

Von mikro