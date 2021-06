Boltenhagen

Dieses Thema hat viele Leser bewegt: Vor wenigen Tagen hatte sich Henry Schober zu Wort gemeldet, der in Boltenhagen regelmäßig Urlaub macht. Seit einem Jahr hat er ein Auto mit Elektromotor. Aber: „Unser Urlaub ist dadurch nicht mehr so ruhig und gelassen wie bisher“, sagt Schobers Frau.

Ihr Mann muss nun gut planen, wo er seinen e-up von Volkswagen aufladen kann. Denn: „Es gibt eigentlich vier Lademöglichkeiten in Boltenhagen. Aber überall trifft man auf Schwierigkeiten.“ Die Betreiber der Säulen haben sich bislang auf keine Standards geeinigt. Mal braucht es eine bestimmte App, mal eine Anmeldung vorab und mal braucht man statt der Giro-Karte von der Sparkasse ein Paypal-Konto.

„Überall ist das Laden schwierig“

Auf Facebook wurden die Schilderungen des Rentners intensiv diskutiert. So kommentiert Made Leine etwa: „MV ist unterirdisch bei der E-Mobilität. Schaut in die Schweiz, dort geht das wunderbar.“ Jan-David Carnin bestätigt: „Hier überall ist das Laden schwierig. Wenn Ladesäulen gebaut werden, dann nur die langsamen. Wollt ihr den Leuten zumuten, da mehrere Stunden zu warten?“ Und mit Blick auf die fehlenden Standards bei den Säulen ergänzt er: „Wenn man ganz viel Pech hat, kann man an einer Tesla-Ladesäule nicht mal sein Auto laden – weil es eben kein Tesla ist.“

Viele Leser versuchen es mit Ironie. Etwa Jens Böttger: „Ja Elektromobilität, eines der letzten großen Abenteuer der Neuzeit.“ Oder auch Steffen Wittenburg: „Entschuldigung, aber wer so leichtsinnig ist, sich mit so einem Elektrokarren in ein Entwicklungsland wie MV zu begeben, ist verantwortungslos. Ich fahre ja auch nicht in die Wüste und beklage den Mangel an Bademöglichkeiten.“

„Das Auto hat keine Zukunft!“

Doch das wollen Marion und Nico Wendland nicht auf MV sitzen lassen. Sie fragen: „Ach und welchem Bundesland klappt es besser? Also unseren Erfahrungen nach können wir den gesamten Norden ausschließen.“ Darauf erwidert Steffen Wittenburg: „Ich habe nie behauptet, dass es ein exklusives MV-Problem ist.“ Und er ergänzt: „Ich bin ein entschiedener Gegner der Elektromobilität in dieser Form. Solange die grundlegenden Fragen nicht geklärt sind, ist jegliche Form der staatlichen Förderung Verschwendung.“

Michael Lsen merkt zum Urlauber Schober an: „Er hätte sich ja ein richtiges Auto kaufen können, dann hätte er das Problem nicht.“ Doch Tom Tom glaubt: „Es wird bald keine anderen mehr geben!“ Woraufhin Enrico Rothe schlicht zusammenfasst: „Das Auto hat keine Zukunft!“

Von Juliane Schultz